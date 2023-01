شاهد- فاصل من المصارعة فوق أرضية الملعب.. برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد وينفرد في صدارة الليغا

اجتاز برشلونة إحدى العقبات المهمة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم الذي فقده قبل 3 مواسم، وذلك بعدما حقق فوزا شاقا بهدف نظيف على مضيفه أتلتيكو مدريد، في قمة مباريات المرحلة 16 من المسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة -الذي عاد لطريق الانتصارات بعد تعادله في المرحلة الماضية مع ضيفه إسبانيول 1-1- إلى 41 نقطة ويتربع منفردا على الصدارة بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيكو مدريد -الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم مقابل 8 انتصارات و3 تعادلات- عند 27 نقطة في المركز الخامس.

Goal!

Barcelona open the scoring! Pedri and Gavi combine to find Ousmane Dembélé who smashes the ball into the corner. No Lewandowski, no problem! #beINLiga #AtletiBarça pic.twitter.com/JqHrofZSnE

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 8, 2023