خليجي 25.. شاهد- حارس اليمن يتسبب في هدف بمرماه أمام عُمان ثم يطلب التبديل

شهدت مباراة عُمان واليمن في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" -المقامة في مدينة البصرة العراقية- ارتكاب الحارس اليمني خطأ فادحا تسبب في هدف بشباكه، ليطلب من المدرب التبديل.

وكان المنتخب اليمني متقدما بالنتيجة 2-1، قبل أن يدرك نظيره العماني التعادل بتسديدة من أرشد العلوي، إذ أمسك الحارس علي عباس الكرة إلا أنها سقطت منه بشكل غريب ودخلت الشباك في الدقيقة 37.

هدف | منتخب عمان يعادل النتيجة 2 – 2 مع اليمن عبر أرشد العلوي في الدقيقة 37#خليجي25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/BEsQuQSmVO — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 9, 2023

وعلى الفور، طلب الحارس عباس من المدرب استبداله، لكن زملاء اللاعب دعموه وأصروا على بقائه في الملعب، ومع ذلك جرى تبديل الحارس بين الشوطين، وشارك محمد أمان بدلا منه.

يذكر أن علي عباس هو الحارس الثالث لمنتخب اليمن المشارك في "خليجي 25″، إذ غاب الحارس الأساسي سالم الهارش عن المباراة بسبب الإصابة، كما أصيب الحارس الثاني محمد أمان قبل انطلاق المواجهة، لكن المدرب أشركه بين الشوطين.

اليمن يودع خليجي 25

وودع منتخب اليمن منافسات خليجي 25 بعد تلقيه الخسارة الثانية في البطولة، بعدما خسر المباراة الأولى أمام السعودية صفر-2، وفي مباراة اليوم الاثنين أخفق اليمن في الحفاظ على تقدمه 2-1، لينتهي اللقاء بنتيجة 3-2 للمنتخب العماني.

وافتتح منتخب عمان التسجيل في الدقيقة الثانية بهدف ذاتي سجله مدافع اليمن محمد صالح المسلمي في مرماه، قبل أن يرد اليمنيون بهدفين سجلهما عبد الواسع المطري الدقيقة 21 من ركلة جزاء، وعمر الداحي في الدقيقة 30.

وجاء هدف التعادل لعمان بعد تسديدة أرشد العلوي التي أكملها علي عباس في شباكه في الدقيقة 37، بينما خطف عصام الصبحي هدف الفوز للمنتخب العماني في الدقيقة 37.

وأهدر منتخب اليمن فرصة إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع، بعدما فشل اللاعب البديل محمد الداحي في ترجمة ركلة جزاء احتسبها الحكم، حيث تصدى الحارس العماني إبراهيم المخيني ببراعة للتسديدة.

فيديو | إبراهيم المخيني حارس منتخب عمان يصد ركلة جزاء لليمن في الوقت بدل الضائع من المباراة#خليجي25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/NduyFWHVrP — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 9, 2023

بهذا الفوز، رفع منتخب عمان رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بشكل مؤقت، في انتظار نتيجة مباراة العراق والسعودية، بينما ظل المنتخب اليمني بلا رصيد وودع المنافسات مبكرا.