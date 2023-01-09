يواجه ميسي.. مدرب النصر يشبه رونالدو ببيليه ويكشف عن موعد مباراته الأولى في السعودية

قال رودي غارسيا، مدرب النصر، إن لاعبه كريستيانو رونالدو سينفذ أولا عقوبة الإيقاف قبل خوض مباراته الأولى في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، لكنه قد يظهر لأول مرة في لقاء بالمملكة أمام باريس سان جيرمان في الرياض هذا الشهر.

وغاب رونالدو الجمعة عن أول مباراة للنصر، ضمن عقوبة الإيقاف مباراتين من الاتحاد الإنجليزي بسبب الإطاحة بهاتف من يد مشجع بعد خسارة مانشستر يونايتد في ضيافة إيفرتون خلال أبريل/نيسان الماضي.

وأكد غارسيا أن لاعبه المخضرم البالغ 37 عاما قد يغيب أيضا عن مواجهة الشباب، وربما يظهر لأول مرة في الدوري أمام الاتفاق في 22 يناير/كانون الثاني.

لكن رونالدو قد يظهر ضد سان جيرمان ونجمه ليونيل ميسي في مباراة ودية تضم لاعبي النصر والهلال في فريق واحد، يوم 19 يناير/كانون الثاني.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن غارسيا قوله "إنها (مباراته الأولى) لن تكون بقميص النصر. سيكون الفريق مشتركا بين الهلال والنصر".

وأضاف "بالنسبة للتطوير ومتابعة سان جيرمان ولاعبي الفريق الفرنسي فهذا أمر رائع جدا، لكن لدينا مباراة في الدوري بعد 3 أيام".

وتابع "فيما يتعلق بالتوقيت، كان يمكن الاتفاق على موعد أفضل، لكن هذه ليست مشكلة كبيرة.. نحن في الصدارة وإنا سعداء. هذه بطولة من الصعب الفوز بها، لكن نحن نتطلع إلى ذلك".

المدير الفني رودي جارسيا يمنح لاعبي الفريق الأول راحة 🙏

و رونالدو يجري تدريبات انفرادية 💛 pic.twitter.com/L4NKx8gHvZ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 7, 2023

ويعتقد غارسيا أن انتقال رونالدو إلى السعودية أشبه بانضمام "بيليه" إلى "نيويورك كوزموس" الأميركي، حيث سلط رونالدو الضوء على النصر وزاد عدد متابعيه على إنستغرام بأكثر من 10 ملايين متابع منذ انضمامه الشهر الماضي.

وقال مدرب ليل وأولمبيك ليون السابق إنه يتمنى أن يستعيد رونالدو الاستمتاع بلعب الكرة بعد شهرين صعبين، حيث فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد، وخرجت البرتغال من دور الثمانية لكأس العالم في قطر.

وأضاف غارسيا "الأشهر الأخيرة، بين مانشستر يونايتد والمنتخب الوطني وعلى المستوى الشخصي، لم يمر بلحظات جيدة. إذا استمتع باللعب مجددا فسيمثل ذلك هدفا من الجيد تحقيقه".

وفاز النصر 2-صفر على الطائي يوم الجمعة الماضي، وتابع رونالدو المباراة من المدرجات، وسيواجه مع فريق الشباب السبت المقبل.

ويتصدر النصر الدوري برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، ويتقدم بـ 4 نقاط على الشباب والهلال.