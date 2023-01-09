على الطريقة اليابانية.. الجماهير العراقية تنظف مدرجات ملاعب بطولة "خليجي 25" في البصرة

أظهرت الجماهير العراقية الحاضرة في مباريات بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25″، المقامة في البصرة (جنوبي البلاد)، التزامًا قويًّا حيال الحفاظ على ملاعب كرة القدم، بإطلاق حملة تنظيف المدرجات بعد انتهاء المباريات.

ووثقت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، عددا من الجماهير العراقية التي أجرت جولة على المدرجات لرفع القمامة من بين مقاعد الجلوس، على طريقة الثقافة اليابانية التي يتميز بها مشجعو اليابان في البطولات الكبرى وآخرها كأس العالم "قطر 2022".

ونشرت سفيرة الاتحاد العراقي لكرة القدم، نبأ الدباغ، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، حثت فيه الجماهير لإزالة القمامة من المدرجات والشوارع.

وخاطبت الدباغ في الفيديو الجماهير العراقية التي حضرت مباراة افتتاح البطولة بين العراق وسلطنة عمان، قائلة: "أرجوكم لا ترموا النفايات، هذا الكيس جئت به لأنني أعلم بوجود أشياء كثيرة يجب إزالتها، أتمنى من الجميع أن يسهم في ذلك".

الجماهير العراقية تنظف مدرجات ملعب الميناء بعد انتهاء مباراة قطر و الكويت pic.twitter.com/zRr7VkhNbr — المسلة (@Almasalah2) January 7, 2023

وأظهر مقطع فيديو، مجموعة من الشباب الذين يقومون بإزالة النفايات من مدرجات ملعب الميناء الأولمبي، بعد انتهاء مباراتي البحرين والإمارات، وقطر والكويت، السبت الماضي.

وقال أحد المبادرين في إزالة القمامة من المدرجات، في مقطع فيديو رصده مشجعون من داخل ملعب الميناء، إن ما قام به يعد واجبا تجاه ممتلكات المواطنين والدولة، وإن المحافظة عليها هي مسؤولية جماعية لا فردية.

وأشاد عراقيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، بإظهار الجماهير الكروية حرصها على إنجاح البطولة بكافة الأشكال، وعبر جهود فردية من شأنها إيصال رسائل للعالم عن وعي الشعب وحضارته.

وطالب مغردون جميع الجماهير التي تعتزم حضور باقي مباريات البطولة، بالمحافظة على نظافة الملاعب والمناطق المحيطة بها، كونها ستكون قبلة ووجهة في المستقبل لاحتضان بطولات كروية أخرى.

ويستضيف العراق بطولة كأس الخليج العربي، بدورتها الـ25 للمرة الأولى، بعد 44 عاما من أول استضافة في بغداد عام 1979، حيث تعذر إقامة البطولة في البلاد بسبب أحداث وحروب شهدها العراق.

وشهدت مدينة البصرة الجمعة الماضي، حفل افتتاح مبهر لبطولة خليجي 25 في ملعب جذع النخلة، وسط حضور رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم، ورئيس الاتحاد العالمي "فيفا" جياني إنفانتينو.