اعتزل بعمر 25 عاما.. أصغر لاعب في تاريخ ليفربول يتحول إلى بيع الدجاج

بعد أكثر من عام على ابتعاده عن عالم كرة القدم، أصبح الإنجليزي جيروم سينكلير مالكا لأحد مطاعم الدجاج المقلي في مدينة برمنغهام.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (the sun) البريطانية أن سلسلة أحد المطاعم الشهيرة في إنجلترا والمتخصصة في تقديم الدجاج المقلي، أعلنت افتتاح فرع جديد لها في مدينة برمنغهام ويملكه اللاعب السابق والبالغ من العمر حاليا 26 عاما.

وقرر سينكلير الابتعاد عن كرة القدم صيف 2021، بعد انتهاء آخر تجاربه الاحترافية في عالم الساحرة المستديرة والتي شملت 9 أندية.

وسلّطت الصحيفة البريطانية الضوء على مسيرة سينكلير الكروية والتي بدأت مع شباب وست بروميتش ألبيون، قبل أن ينتقل إلى شباب ليفربول عام 2011.

ووصل سينكلير إلى ليفربول وهو بعمر 14 عاما، بعدما دفع النادي 200 ألف جنيه إسترليني (244 ألف دولار) لوست بروميتش ليقارن برحيم ستيرلنغ لاعب تشلسي الحالي والذي كان ضمن ناشئي الـ"ريدز".

Em 2012, Jerome Sinclair estreava como o jogador mais jovem a jogar pelo Liverpool. Depois de passar por 7 times e ser despedido do último, hoje ele tem um restaurante de frango frito em Birmingham. 🗞️📸 Marca pic.twitter.com/pA9KmWqXeo — Goleada Euro (@goleada_euro) January 9, 2023

واشتُهر سينكلير بأنه أصغر لاعب ارتدى قميص الفريق الأول لليفربول، وذلك في 26 سبتمبر/أيلول 2012، حين أشركه بريندن رودجرز مدرب الفريق حينها، في المباراة ضد وست بروميتش خلال كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكان بعمر 16 عاما و6 أيام.

وشارك سينكلير مع ليفربول في 5 مباريات فقط سجل خلالها هدفا وحيدا، بشباك إكستر في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2015-2016.

وغادر سينكلير ملعب "أنفيلد" في عام 2016، وارتدى قميص واتفورد، وبعدها دافع عن ألوان عدة أندية إنجليزية هي: برمنغهام وسندرلاند وأكسفورد يونايتد إضافة إلى تجربتين احترافيتين خارج إنجلترا مع فينلو الهولندي وسيسكا صوفيا البلغاري.

وأنهى واتفورد ارتباطه بسينكلير في يوليو/تموز 2021 بعد عودته من سيسكا صوفيا والذي لعب له على سبيل الإعارة وسجل هدفا وحيدا في 18 مباراة.

ومنذ ذلك الحين، أصبح سينكلير بلا أي نادٍ، ليقرر ترك كرة القدم والتركيز على مشاريع تجارية، ثم أصبح مالكا لفرع "موريليز" في برمنغهام.