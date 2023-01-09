هل ينتقل الألماني رويس إلى نادي النصر السعودي؟

فتح النجم الألماني ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند؛ الباب على مصراعيه أمام فكرة الرحيل عن فريقه في الصيف المقبل بعد 11 عاما في صفوفه، بدون أن يستبعد الانضمام إلى فريق النصر السعودي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الدولي الألماني صيف 2023، مما يعني أنه يملك الحق في التفاوض -بداية من الشهر الجاري- مع أي فريق يرغب في الانضمام إليه بدون الرجوع إلى إدارة دورتموند.

ولم ينكر رويس (33 عاما) أنه يفكر في خيارات أخرى لمستقبله، في وقت أكدت فيه صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية، أن مسؤولي النصر يأملون في إقناع رويس بالانضمام إليهم، وعدم الذهاب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رويس في تصريحات لصحيفة "بيلد" (BILD) الألمانية "بالتأكيد أتطلع إلى المستقبل، ولدي 6 أشهر فقط في عقدي، أعتقد أنك إذا لم تفكر في الأمر، فسيكون هذا خطأ كبيرا".

أما ديرك ليفر، وكيل رويس، فعلّق على الأنباء التي ربطت موكله بالانتقال إلى النصر، وقال إنه "من الطبيعي أن تهتم الأندية الأخرى بلاعب مثل ماركو، الذي ينتهي عقده في غضون 6 أشهر".

وأضاف "لطالما أكد ماركو أهمية دور البطولة في الدوري بالنسبة له، لكنه أيضا يريد الاستمرار في لعب كرة القدم، لذلك من الطبيعي جدا أن ننظر إلى خيارات أخرى".

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن رويس هو أحدث اهتمامات إدارة النصر لتعزيز الفريق بلاعبين عالميين، بعد الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد والفرنسي نغولو كانتي متوسط ميدان تشلسي.

وكان النصر تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، في عقد يمتد حتى صيف عام 2025.

وشارك ريوس في 12 مباراة فقط مع بوروسيا دورتموند (منذ انطلاق الموسم الجاري 2022-2023)، 3 منها في الدوري الألماني.

وعانى اللاعب من مشاكل في الركبة، حرمته من المشاركة مع منتخب ألمانيا في نهائيات مونديال قطر.

وقضى رويس أغلب مسيرته الاحترافية في بوروسيا دورتموند، الذي وصل إليه في صيف عام 2012، بعد 3 مواسم مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

ومنذ ذلك الوقت ظهر رويس بقميص "أسود الفيستيفال" في 368 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 156 هدفا وقدم 118 تمريرة حاسمة، كما تُوج بـ 5 بطولات (2 في كأس ألمانيا و3 في السوبر المحلي).