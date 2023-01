ترك كرة القدم فترة ولعب التنس.. نجل بيكهام ينضم لفريق في الدوري الإنجليزي

أعلن نادي برينتفورد -المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم- تعاقده مع اللاعب روميو بيكهام، نجل نجم كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام.

وأوضح برينتفورد -في بيان نشره عبر موقعه الرسمي- أنه ضم روميو على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2022-2023.

وجاء في البيان أن اللاعب (20 عاما) القادم من فريق إنتر ميامي الأميركي سيشارك مع رديف برينتفورد، ليدعم فريق المدرب نيل ماكفارلاين.

وقاد روميو فريقه السابق إنتر ميامي إلى المركز الثاني في القسم الشرقي من دوري المحترفين الأميركي، حيث خاض 20 مباراة، سجل خلالها هدفين، وقدّم 10 تمريرات حاسمة.

وسبق لروميو بيكهام أن قضى بعض الوقت في أكاديمية أرسنال حتى عام 2014.

ولم يخف روميو سعادته بالتجربة الجديدة التي سيخوضها في بلاده، حيث قال في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" (The Daily Mail) البريطانية "أنا فخور وسعيد جدا لوجودي هنا".

وأضاف "لقد خضت موسما رائعا مع إنتر ميامي، وكان هناك الكثير من التقلبات، ولكنني متحمس للمجيء إلى هنا ومعرفة ما يمكنني القيام به".

وأمضى روميو بيكهام الشهرين الماضيين في التدريبات مع فريقه الجديد، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، قبل الإعلان عن انضمامه لبرينتفورد رسميا.

وعن ذلك قال نجل بيكهام "جئت إلى هنا في البداية للحفاظ على لياقتي خلال فترة ما بعد انتهاء الموسم في أميركا، ثم سنحت فرصة اللعب مع برينتفورد على سبيل الإعارة، ولكن في الحقيقة لم أكن متحمسا للفكرة من قبل".

وأوضح "لقد ساعدني ماكفارلين ومساعده سام سوندرز بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، وأنا الآن متحمس لمعرفة ما يمكنهم مساعدتي فيه للتطور في كرة القدم".

وزاد الشاب الإنجليزي "إذا نظرنا إلى برينتفورد كناد، فهذا إيجابي للغاية، فهو يتقدم بسرعة كبيرة، وأنا ممتن جدا لوجودي هنا".

🗣 Romeo Beckham: “It’s a very exciting place to be”

Hear from the latest #BrentfordB recruit who is looking forward to continuing his development with the young Bees ⬇️#BrentfordFC pic.twitter.com/78d1xqqZYb

— Brentford FC (@BrentfordFC) January 6, 2023