شاهد- غضب يمني وفزعة عراقية.. "واقي الساق" يكشف أزمة تجهيزات منتخب اليمن في "خليجي 25"

سادت حالة من الغضب المنصات اليمنية في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر أحد اللاعبين وهو يمنح واقي الساق الخاص به لزميله لحظة استبدالهما، خلال المباراة أمام السعودية في بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" المقامة في العراق.

وانتقد الكثير من اليمنيين اتحاد كرة القدم في بلادهم لعدم تجهيزه المنتخب بالشكل اللازم قبل خوض البطولة.

وكانت اللقطة قد حدثت في مواجهة المنتخب اليمني ضد نظيره السعودي، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، في أول أيام منافسات "خليجي 25″، الجارية في البصرة حاليا، وانتهت بفوز "الأخضر" بثنائية نظيفة.

لقطة غير لائقة

وعبر نشطاء ومدونون عبر منصات التواصل في اليمن، عن استيائهم من تلك اللقطة، مشيرين إلى أنها غير لائقة بمنتخب بلادهم، وطالبوا باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير احتياجات اللاعبين.

من الذي يستغرب من سوء أداء #المنتخب_اليمني؟،هذه إمكانياته، وهذا الطبيعي ولا عجيب في ذلك، فلا دوري نلعب فيه، ولا اهتمام بالكرة، ولا دعم ولا تأهيل؛ لا داعي للمثالية. هذه اللقطة تقول كل شيء، لقطة بطولة #خليجي25 بلا منازع، اللاعب الذي تم استبداله يعطي زميله الكسارات!#السعوديه_اليمن pic.twitter.com/cTlPCyZMsI — إبراهيم عبد القادر (@Ebrahe2m) January 6, 2023

وعلق الكاتب الصحفي، إبراهيم عبد القادر، عبر حسابه على تويتر قائلا: "من الذي يستغرب من سوء أداء المنتخب اليمني؟ هذه إمكانياته، وهذا الطبيعي ولا عجب في ذلك، فلا دوري نلعب فيه، ولا اهتمام بالكرة، ولا دعم ولا تأهيل، لا داعي للمثالية، فهذه اللقطة تقول كل شيء، وهي لقطة بطولة خليجي 25 بلا منازع".

كما عبر رواد المنصات العربية عن تعاطفهم مع المنتخب اليمني، ومع اللاعبين الذي يلعبون بكل جدية، رغم صعوبة الظروف ونقص الإمكانيات.

الاتحاد اليمني يدافع

من جانبه، اعتبر الاتحاد اليمني لكرة القدم أن هذه الانتقادات ليس لها أساس، وتوضح مدى الاستهداف الذي تتعرض له البعثة واللاعبين له، على حد تعبير أحد المسؤولين في الاتحاد.

وأكد الاتحاد عبر حسابه على فيسبوك، أنه قام بتوفير كل المستلزمات التي يحتاجها الفريق قبل البطولة ومن أكبر الشركات العالمية المتخصصة، وأن كل لاعب لديه أكثر من طقم مكتمل.

كما أشار إلى أن اللقطة التي استبدل فيها اللاعبان الواقيات كانت عفوية واستبدل فيها اللاعب "كسارته" بكسارة زميله ولا تدل على نقص المستلزمات.

فزعة عراقية

على الجانب الآخر، أظهر عراقيون صورة مميزة للكرم بعد هذه اللقطة، حيث أبدى عدد كبير استعدادهم لتوفير التجهيزات للمنتخب اليمني على نفقتهم الخاصة، وخرجت عدة مبادرات لدعم المنتخب اليمني.

كرم أهل البصرة شيء من كرم العراق من شماله الى جنوبه ، احد اصحاب محلات التجهيزات الرياضية يمنح المنتخب اليمني تجهيزات رياضية للظهور بمظهر يليق باليمن الشقيق بحضارته العظيمة وشعبه الطيب . #كاس_الخليج #الخليج_العربي #خليجي25 pic.twitter.com/ag3lzLtr8P — بهاء خليل Bahaa khaleel (@rosemag_3) January 7, 2023

كما حرص أحد محلات المستلزمات الرياضية في مدينة الناصرية على توفير المستلزمات التي يحتاجها الفريق، وأهداها لبعثة المنتخب اليمني، في موقف حاز على إعجاب المنصات العربية.

وعبر كثيرون عن إعجابهم بتلك المبادرات، التي تظهر روح التكافل العربية، والكرم العراقي الذي لم يتوقف منذ انطلاق البطولة في البصرة.