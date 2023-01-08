شاهد- "حطها في الغول يا رياض".. محرز يقود مان سيتي لفوز كاسح على تشلسي

سجل النجم الجزائري رياض محرز هدفين قاد بهما فريقه مانشستر سيتي لفوز كاسح على ضيفه تشلسي برباعية نظيفة والتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتألق محرز في المباراة وسجل الهدف الأول من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الـ23 بطريقة مهارية واستثنائية.

عالمي يا محرز !! 🎯 كعادته النجم الجزائري يبصم على هدف رائع 🇩🇿#كأس_الاتحاد_الإنكليزي #FACup pic.twitter.com/Hfwbro9TF1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 8, 2023

وأعادت تلك الركلة إلى الأذهان الهدف الذي سجله محرز بنفس الطريقة ضد منتخب نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية عام 2019 التي أقيمت في مصر، وتوّج "محاربي الصحراء" بلقبها، بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية.

3️⃣0️⃣🎂 يحتفل اليوم نجم الجزائر 🇩🇿 رياض محرز بعامه الـ ٣٠🎈 نتمنى له عاماً مليء بالانجازات. ماذا تتوقع كبرى أمنياته في عيد ميلاده؟ 🤔

#beINTERACT@derradjihafid@Mahrez22 pic.twitter.com/P2aj3hhKig — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 21, 2021

وأضاف الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 30، قبل أن يضيف فيل فودين الهدف الثالث بعد هجمة منظمة ساهم فيها محرز.

وفي الشوط الثاني واصل مانشستر سيتي أفضليته المطلقة، فأضاف رياض محرز الهدف الرابع من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة الـ 85.

ورفع محرز رصيد أهدافه ضد تشيلسي منذ بداية الموسم إلى 4، إذ هز شباك الفريق اللندني أولا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بهدف خلال منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

كما سجل النجم الجزائري هدف الفوز للـ"سيتيزنز" ضد "البلوز" في مباراة الفريقين الخميس الماضي في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبشكل عام سجل قائد منتخب الجزائر 6 أهداف بقميص مانشستر سيتي في جميع المسابقات خلال 21 مباراة، كما قدّم تمريرتين حاسمتين علما أنه لا يشارك في التشكيلة الأساسية للفريق بشكل منتظم.

يذكر أن قرعة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي التي أُجريت قبل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، أوقعت الفائز (السيتي) ضد الفائز من مباراة أرسنال وأوكسفورد التي تجرى غدا الاثنين.