"سمعة الكرة الكاميرونية دُمّرت".. إيتو يتعهد بوضع حد لتزوير أعمار لاعبي منتخبات بلاده

أعرب صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن أسفه جراء استمرار عمليات تزوير أعمار الفئات السنية لمنتخب بلاده للناشئين وما نتج عن ذلك من استبعاد أكثر من 30 منهم تورطوا في القضية.

وقبل أيام قليلة، اهتزت أركان كرة القدم في الكاميرون بفضيحة تزوير أعمار لاعبي منتخب تحت الـ 17 عاما، ومن المقرر أن يشارك في بطولة "يونيكاف" (UNIFFAC) التي تُقام للمنتخبات الشابة في وسط قارة أفريقيا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية، حينها أنه استبعد 21 لاعبا من أصل 30 بعد خضوعهم لفحوص طبية، وأثارت نتائجها الشكوك حول المعلومات المقدمة عن أعمارهم.

وفي وقت لاحق أثبتت فحوص الرنين المغناطيسي أن 11 لاعبا إضافيا زوروا أعمارهم، وأن سنهم فوق 17 سنة.

Samuel Eto'o has ordered Cameroon to disqualify 21 Under-17 players over age fraud concerns. pic.twitter.com/MTNaSUsEW8

