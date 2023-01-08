كرة قدم

تعرض لسكتة قلبية مفاجئة.. وفاة مبامي لاعب باريس سان جيرمان السابق

موديستي مبامي Cameroon's midfielder Modeste Mbami celebrates his second goal against Zimbabwe during the group C of Africa Nations Cup Match in Sfax, Tunisia, January 29, 2004. Cameroon won 5-3. REUTERS/Radu Sigheti RS/CRB
اللاعب الكاميروني الراحل موديستي مبامي لعب لعددة أندية فرنسية كباريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا. (رويترز)
8/1/2023-|آخر تحديث: 8/1/202301:25 AM (مكة المكرمة)

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي وفاة لاعبه الكاميروني السابق موديستي مبامي السبت، بعد تعرضه لسكتة قلبية عن عمر ناهز 40 عاما.

ولعب مبامي لعدة أندية فرنسية؛ منها باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا، ونال لقب كأس فرنسا في 2004 و2006 مع فريق العاصمة الفرنسية.

وأحرز مبامي 3 أهداف في 37 مباراة مع منتخب الكاميرون، كما كان ضمن الفريق الذي نال ذهبية أولمبياد سيدني 2000.

ولعب مبامي في إسبانيا والصين والسعودية قبل اعتزاله عام 2016 بعد فترة قصيرة مع لوهافر الفرنسي.

وقال باريس سان جيرمان في بيان "موديستي مبامي توفي عن 40 عاما بعد تعرضه لسكتة قلبية، باريس سان جيرمان يقدم تعازيه إلى عائلته ومحبيه".

المصدر : وكالات