نادى أحدهم بـ"إرهابي" والآخر "محارب زولو".. إيقاف مدرب إنجليزي 18 شهرا بسبب العنصرية ضد لاعبيه

قرّر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف "جون يمز" المدرب السابق لفريق كرولي تاون، وحرمانه من ممارسة أي نشاط في كرة القدم لمدة 18 شهرا، بعد إدانته بتوجيه إهانات عنصرية للاعبيه.

وذكرت صحيفة "ذا ديلي ميل" (The Daily Mail) البريطانية، أن "يمز" أُدين بـ11 تهمة تتعلق بالتعامل العنصري مع لاعبي كرولي تاون، في الموسم الماضي 2021-2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البالغ من العمر 63 عاما نال أطول عقوبة يتم فرضها من قبل الاتحاد الإنجليزي بسبب "انتهاكات عنصرية".

وفتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقا بحق يمز، بعد الشكوى التي تقدم بها عدد من لاعبي كرولي تاون في أبريل/نيسان 2022، اتهموه فيها بتوجيه عبارات عنصرية.

وعلى الفور قررت إدارة النادي، الذي ينافس حاليا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، ويحتل المركز الـ20، إيقاف "يمز" عن العمل ومن ثم إقالته.

