منتخب قطر يهزم نظيره الكويتي ويتصدر مجموعته في "خليجي 25"

استهل منتخب قطر مشاركته في بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" -المقامة في مدينة البصرة العراقية- بالفوز على نظيره الكويتي 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وتقدم المنتخب القطري بهدف سجله عمرو سراج في الدقيقة 23، بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة.

وحصل "العنابي" على ركلة جزاء عن طريق أحمد علاء الذي انبرى ليسددها بنجاح في المرمى عند الدقيقة 38.

وحصد المنتخب القطري أول 3 نقاط له في النسخة الحالية من البطولة ليتصدر المجموعة الثانية، بفارق هدف أمام المنتخب البحريني، الذي فاز على الإمارات 2-1 في وقت سابق من اليوم، بينما ظل المنتخب الكويتي بلا رصيد في مؤخرة الترتيب بفارق الأهداف خلف المنتخب الإماراتي.

ويلعب المنتخب القطري أمام نظيره البحريني -الثلاثاء المقبل- في الجولة الثانية، في حين يواجه منتخب الكويت الإمارات في المباراة الثانية بالمجموعة نفسها.

ودانت السيطرة في الشوط الأول لمنتخب قطر بتشكيلته الشابة المتجددة، التي تألفت من المنتخب الأولمبي مطعّما بعدد من عناصر المنتخب الأول الذين شاركوا في مونديال 2022، وترجم هذا الواقع إلى هدف تقدم من عمرو سراج بعد تسديدة متقنة عجز الحارس الكويتي سليمان عبد الغفور عن منعها من هز شباكه.

#خليجي25 |

هدف | منتخبنا الوطني يتقدم 1 – 0 على منتخب #الكويت في الدقيقة 23 عن طريق عمرو سراج #كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/zEUBDORWsx — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 7, 2023

وشن منتخب الكويت "الأزرق" طلعات خجولة في محاولة منه لاستدراك الموقف، بيد أنه فوجئ بركلة جزاء احتسبت عليه، سددها أحمد علاء الدين على يسار عبد الغفور الذي ارتمى إلى اليمين.

ولم يثمر الضغط الذي مارسه المنتخب الكويتي في الشوط الثاني، رغم سيل الفرص التي سنحت للاعبين أبرزها انفراد البديل شبيب الخالدي الذي تجاوز الحارس القطري مشعل برشم، لكنه لم يحسن وضع الكرة في الشباك الخالية عند الدقيقة 55.

#خليجي25 |

هدف | منتخبنا الوطني يتقدم 2 – 0 على #الكويت في الدقيقة 38 عن طريق أحمد علاء الدين من ركلة جزاء #كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/ILZppdt7qa — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 7, 2023

وكان المنتخب "الأزرق" -زعيم "البطولة الإقليمية" بـ10 ألقاب (1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010)- يمنّي النفس بالعودة للعب الأدوار الأولى في المسابقة المفضلة بالنسبة له بعد سنوات من التخبط والمشاكل والإيقاف، وبنسيان خروجه من دور المجموعات في النسختين الأخيرتين، فضلا عن إخفاقه في بلوغ نهائيات كأس آسيا 2023.

غير أن حسابات المدرب البرتغالي روي بينتو -الذي يعتمد على مجموعة من الشباب مطعمة بأسماء خبيرة- لم تكن موفقة، لتتجرع الكويت خسارتها السابعة أمام قطر منذ انطلاق المسابقة عام 1970 مقابل 11 انتصارا للكويت وتعادل واحد.

من جانبه، سجل "العنابي" بداية جيدة للبطولة التي حقق لقبها 3 مرات أعوام 1992 و2004 و2014.