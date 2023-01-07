من دجاجة حية إلى سمكة أوديغارد.. أغرب 8 جوائز للاعبين في كرة القدم

تتسابق الاتحادات القارية والمحلية على تكريم اللاعبين الذين يقدمون مستويات متميزة بمنحهم جوائز فردية بعد كل لقاء، وتكون أحيانا غريبة أو طريفة.

وتتنوع هذه الجوائز حسب القدرة المالية للاتحاد، فمنها ما يخصص جائزة بسيطة عبارة عن كأس صغيرة، وهناك ما يدفع مبالغ نقدية، أو يمنح جوائز باهظة الثمن، مثل السيارات.

ومع ذلك، لم يخل عالم كرة القدم من الجوائز الغريبة التي قدمتها الأندية والشركات الراعية، وأكثرها في القارة السمراء، ورصد موقع "442" (fourfourtwo) العالمي 8 منها:

1. دجاجة حية

قدم المالاوي حسن كاجوكي واحدة من أفضل المباريات في مسيرته، في اللقاء الذي اكتسح فيه فريقه بيغ بولتس نظيره كارونغا يونايتد بـ5 أهداف نظيفة في الدوري المحلي.

وفي تلك المباراة التي أقيمت على ملعب كاموزو عام 2019، سجل كاجوكي هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، ليتم اختياره رجل المباراة، ومقابل هذا الأداء الرائع حصل كاجوكي على جائزة المباراة، وهي عبارة عن دجاجة حية، تم وضعها في قفص من الورق المقوى، وصُبغت بألوان النادي.

2. سمكة

بدأ النرويجي مارتن أوديغارد مسيرته مع ريال سوسيداد بطريقة رائعة، وسجل هدفين في أول 5 مباريات، ليتم اختياره لاعب الشهر في الفريق الباسكي.

ونظير هذا التألق قدم ريال سوسيداد جائزة غريبة للاعبه الشاب، وكانت عبارة عن سمكة كبيرة قدمها له في أحد المطاعم.

3. شواية جديدة

في فبراير/شباط 2017، تُوج فريق ريفر بليت بكأس السوبر الأرجنتيني على حساب نظيره لانوس بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، ومنحت اللجنة المنظمة جائزة شرفية لمهاجم "لانوس" لاوتارو أكوستا، وكانت غريبة للغاية وتقبلها اللاعب بكل رحابة صدر؛ إذ منح أكوستا (28 عاما) في ذلك الوقت شواية "باربيكيو" جديدة.

4. دراجة جبلية

قاد ستيفن غلاس لاعب خط وسط دونز فريقه للتتويج بكأس رابطة الأندية الأسكتلندية بعد الفوز في النهائي على دندي، وذلك عام 1995.

في تلك المباراة قدم غلاس -الذي كان يُنظر إليه على أنه أحد المواهب الشابة القادمة بسرعة الصاروخ في الكرة الأسكتلندية- تمريرتين حاسمتين، ليتم اختياره رجل المباراة.

ووقف غلاس إلى جانب دراجة جبلية مزينة بألوان شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية، وكانت جائزة أفضل لاعب في المباراة، وقام اللاعب بالتجول بها في أرجاء ملعب "هامبدن بارك".

5. حذاء خفيف

حصل لاعب غاني في يناير/كانون الثاني 2018 على جائزة أفضل لاعب خلال إحدى مباريات مسابقة الدوري في البلاد.

وكانت الجائزة عبارة عن حذاء خفيف (شبشب) فاخر من إنتاج شركة "أديداس"، الأمر الذي أثار موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

6. حزمة إنترنت

كان الجنوب أفريقي هلومفو كيكانا مهاجم ماميلودي صن داونز الرجل المتوج بجائزة أفضل لاعب خلال إحدى مباريات الكأس في بلاده عام 2018.

ومع وجود إحدى شركات الاتصالات الجنوب أفريقية ضمن رعاة المسابقة، حصل كيكانا على شريحة اتصالات ضخمة "مجسّم" مكافأة له على ما قدمه في تلك المواجهة ضد بولوكوان سيتي.

وتم منح اللاعب الجائزة وهي عبارة عن شريحة إنترنت بحزمة بيانات تصل إلى 5 غيغابايتات، وتسلم كيكانا الجائزة وهو في غاية الحرج.

7. صندوق لحفظ الطعام

تألقت إيما بيرن حارسة مرمى أرسنال في مباراة فريقها ضد غوتنبرغ السويدي، في إحدى مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا للسيدات.

ورغم استقبالها هدفا مبكرا فإنها تصدت لكثير من الهجمات الخطيرة، وكان لها الدور الأكبر في فوز "الغانزر" بنتيجة 3-1.

ومقابل هذا التألق اللافت، نالت بيرن جائزة الأفضل في المباراة، وحصلت على صندوق لتخزين الطعام، وهي جائزة وصفها موقع "442" بأنها غير معتادة.

8. بطاقة ائتمان

تميزت جنوب أفريقيا عن غيرها من الدول بمنح جوائز غريبة وغير تقليدية للاعبين الأفضل خلال المباريات التي يتم رعايتها من شركات معينة.

وهذا ما تم بالفعل في إحدى نسخ الدوري المحلي، حيث خصصت شركة مصرفية جائزة مالية للاعبين الأفضل.

وكانت الشركة تقدم الجائزة بواسطة بطاقة ائتمان ضخمة، فيها ما يزيد قليلا على 120 دولارا، وهو ما حصل عليه عام 2014 جورج مالوليكا، وحينها كان لاعبا لكايزر تشيفز.