تمديد عقد ديشان مدرّب فرنسا حتى 2026

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان حتى يونيو/حزيران 2026.

وجاء في البيان "يسر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه نويل لوغريت الإعلان عن تمديد عقد ديدييه ديشان مدربا للمنتخب الفرنسي حتى يونيو/حزيران 2026".

𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 has extended his contract as head coach of the France national team until June 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️#FiersdetreBleus pic.twitter.com/PRwGPanSWp

