كرة قدم

تمديد عقد ديشان مدرّب فرنسا حتى 2026

7/1/2023

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان حتى يونيو/حزيران 2026.

وجاء في البيان "يسر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه نويل لوغريت الإعلان عن تمديد عقد ديدييه ديشان مدربا للمنتخب الفرنسي حتى يونيو/حزيران 2026".

وكان عقد ديشان السابق يستمر حتى انتهاء منافسات كأس العالم 2022 في قطر، حيث خسرت فرنسا في المباراة النهائية أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وبقيادة ديشان، فازت فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا ودوري الأمم في 2021، كما وصلت إلى نهائي بطولة أوروبا 2016.

وتحتل فرنسا حاليا المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) خلف البرازيل المتصدرة والأرجنتين صاحبة المركز الثاني.

وقال الاتحاد الفرنسي إن المدرب المساعد جي ستيفان وفرانك رافيو مدرب حراس المرمى وسيريل موين مدرب الأحمال البدنية، سيستمرون في مناصبهم مع المنتخب الوطني أيضا.

المصدر : رويترز