تمديد عقد ديشان مدرّب فرنسا حتى 2026

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان حتى يونيو/حزيران 2026.

وجاء في البيان "يسر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه نويل لوغريت الإعلان عن تمديد عقد ديدييه ديشان مدربا للمنتخب الفرنسي حتى يونيو/حزيران 2026".

𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 has extended his contract as head coach of the France national team until June 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️#FiersdetreBleus pic.twitter.com/PRwGPanSWp — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) January 7, 2023

وكان عقد ديشان السابق يستمر حتى انتهاء منافسات كأس العالم 2022 في قطر، حيث خسرت فرنسا في المباراة النهائية أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وبقيادة ديشان، فازت فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا ودوري الأمم في 2021، كما وصلت إلى نهائي بطولة أوروبا 2016.

وتحتل فرنسا حاليا المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) خلف البرازيل المتصدرة والأرجنتين صاحبة المركز الثاني.

وقال الاتحاد الفرنسي إن المدرب المساعد جي ستيفان وفرانك رافيو مدرب حراس المرمى وسيريل موين مدرب الأحمال البدنية، سيستمرون في مناصبهم مع المنتخب الوطني أيضا.