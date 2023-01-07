بداية قوية لحامل اللقب.. فوز البحرين على الإمارات في خليجي 25

استهل المنتخب البحريني حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) بفوزه على المنتخب الإماراتي 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما -اليوم السبت- في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من البطولة.

أقيمت المباراة على ملعب الميناء في مدينة البصرة العراقية، وتقدم خلالها المنتخب البحريني بهدف سجله كميل حسان الأسود في الدقيقة 60، وأضاف جاسم الشيخ الهدف الثاني في الدقيقة 77.

في حين سجل هدف المنتخب الإماراتي سيباستيان تيغالي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذه النتيجة، حصد المنتخب البحريني أول 3 نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، بينما ظل المنتخب الإماراتي بلا رصيد.

يذكر أن المنتخب البحريني كان توج بلقب "خليجي 24″، التي أقيمت عام 2019 في قطر، عندما تغلب على المنتخب السعودي بهدف في المباراة النهائية.

جاء الهدف الأول لمنتخب البحرين من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء نفذها كميل حسان الأسود بقوة لتصطدم بالحائط البشري الإماراتي قبل أن تعانق الشباك.

وشهدت الدقيقة 77 تسجيل المنتخب البحريني الهدف الثاني، عندما سدد جاسم الشيخ كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك منتخب الإمارات.

ثنائية وأداء مُقنع للأحمر البحريني 🇧🇭 في افتتاح لقاءاته بـ #خليجي_زين25 🏆 pic.twitter.com/s2KELpQeIS — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 7, 2023

وتمكن منتخب الإمارات من تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع بضربة رأس عن طريق سيباستيان تيغالي.

وتشهد المجموعة نفسها -مساء اليوم السبت- مباراة ثانية تجمع بين المنتخب القطري (الذي يشارك بفريق تحت 23 عاما) والمنتخب الكويتي صاحب الرقم القياسي في البطولة بـ10 ألقاب، إذ يتطلع كل منهما لتسجيل بداية قوية بتحقيق الفوز ومشاركة البحرين صدارة المجموعة.