منها 800 هدف ودوري الأبطال.. 6 إنجازات يطاردها ميسي في 2023
7/1/2023
بعد نجاحه أخيرا في التتويج بكأس العالم لكرة القدم في نسخة قطر 2022، يسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق 6 إنجازات أخرى عام 2023.
وبعدما استمتع ميسي بإجازة كأس العالم، وعاش احتفالات بلاده بالتتويج الثالث بلقب المونديال، التحق بفريقه باريس سان جيرمان، ليبدأ العام الجديد بنشوة الفوز الأول في تاريخه بكأس العالم التي كانت آخر مرة تتوج فيها بلاده باللقب في مونديال المكسيك عام 1986.
ويسعى ميسي لتحقيق 6 إنجازات في 2023، وهي كالتالي:
- يضع ميسي تتويج سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا هدفا رئيسيا له، بعدما اقترب الفريق الفرنسي منه أكثر من مرة لكن دون الوصول للقب.
- الوصول للهدف رقم 800 في مسيرته، وهو أمر يسهل عليه لأنه يحتاج فقط إلى 7 أهداف لتحقيقه.
- الوصول للهدف رقم 100 مع الأرجنتين وهو سهل أيضا، حيث لم يتبق له سوى هدفين فقط لتحقيقه.
- تسجيل 5 أهداف مع سان جيرمان للوصول إلى 700 هدف على مستوى الأندية.
- الوصول لهدفه رقم 500 في مسابقة الدوري المحلي، إذا تمكن من تسجيل 13 هدفًا في الفترة المتبقية من الدوري الفرنسي.
- الوصول إلى التمريرة الحاسمة رقم 300 على مستوى الأندية مع برشلونة وباريس سان جيرمان، إذ ينقصه 3 تمريرات فقط لتحقيق هذا الإنجاز، الذي سيسجل به رقما مذهلا، حيث سيبلغ 1000 مساهمة في الأهداف على مستوى الأندية.
المصدر : مواقع إلكترونية