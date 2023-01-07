منها 800 هدف ودوري الأبطال.. 6 إنجازات يطاردها ميسي في 2023

بعد نجاحه أخيرا في التتويج بكأس العالم لكرة القدم في نسخة قطر 2022، يسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق 6 إنجازات أخرى عام 2023.

وبعدما استمتع ميسي بإجازة كأس العالم، وعاش احتفالات بلاده بالتتويج الثالث بلقب المونديال، التحق بفريقه باريس سان جيرمان، ليبدأ العام الجديد بنشوة الفوز الأول في تاريخه بكأس العالم التي كانت آخر مرة تتوج فيها بلاده باللقب في مونديال المكسيك عام 1986.

ويسعى ميسي لتحقيق 6 إنجازات في 2023، وهي كالتالي: