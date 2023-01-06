أعلن نادي بايرن ميونخ متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني غياب مدافعه الدولي المغربي نصير مزراوي عن معسكره التدريبي، الذي يبدأ غدا السبت في دولة قطر، بسبب مشكلة في القلب.

وتوجه الفريق "البافاري" إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة لإقامة معسكره التدريبي الشتوي المعتاد، بمشاركة الوافد الجديد المدافع الهولندي دالي بليند، في وقت خلت فيه القائمة من اسم مزراوي.

وأوضح بايرن ميونخ أن مزراوي كان أصيب بعدوى فيروس كورونا خلال مشاركته مع منتخب بلده في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت بقطر، وكشفت فحوص المتابعة التي خضع لها في ميونخ، أنه يعاني من "التهاب خفيف في غشاء التأمور (الكيس الذي يغلف القلب)، وأنه يخضع للعلاج".

بعد إيجابية اختبار Covid-19 خلال كأس العالم، كشف فحص المتابعة في ميونخ أن نصير مزراوي مصاب بالتهاب بسيط في غشاء القلب. نتمنى لك الشفاء العاجل يا نصير! 🙏 pic.twitter.com/CMqKPjsUwf — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) January 6, 2023

يذكر أن الظهير الأيسر للفريق ألفونسو دافيز كان غاب عن صفوف بايرن لعدة أشهر العام الماضي بسبب مشكلة مختلفة في القلب.

كذلك غاب مارسيل سابيتسر عن قائمة بايرن المتجهة إلى قطر بسبب معاناته من الأنفلونزا، حسب ما أوضحه بايرن ميونخ.

وغاب عن قائمة اللاعبين الـ24 أيضا مانويل نوير ولوكاس هيرنانديز وساديو ماني وبونا سار بسبب الإصابة، والفرنسيون دايوت أوباميكانو وكينغسلي كومان وبنيامين بافارد، حيث جرى تمديد عطلتهم بعد الوصول مع المنتخب الفرنسي إلى نهائي كأس العالم 2022، وسينضم الثلاثة إلى معسكر الفريق بقطر في وقت لاحق.

وكان بايرن ميونخ يأمل أن يتوفر لديه حارس مرمى جديد لدى توجهه إلى المعسكر، في ظل غياب نوير حتى نهاية الموسم، لكن عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة حسن صالح حميديتش قال في المطار "نقوّم الخيارات المتاحة وسنتوصل إلى قرار في المستقبل القريب".

ويبدو الحارس السويسري يان سومر، الذي ينتهي عقده مع بوروسيا مونشنغلادباخ بنهاية الموسم الجاري، مرشحا قويا للانضمام إلى صفوف بايرن.

ويسعى المدرب جوليان ناغلسمان إلى إعداد بايرن ميونخ للنصف الثاني من الموسم عبر المعسكر التدريبي، الذي سيقام في الدوحة لمدة 6 أيام.

وكان بايرن ميونخ تعثر في وقت مبكر من الموسم، لكنه تعافى بشكل جيد، وتفوق في الصدارة بفارق 4 نقاط، وذلك قبل أن يستأنف مشواره في المسابقة بلقاء لايزيغ يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.