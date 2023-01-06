تخلى عنه برشلونة فعاقبه بـ"هاتريك".. المهاجم سولدي فيلا يخطف الأضواء في إسبانيا

بات الإسباني الشاب أوريول سولدي فيلا، لاعب إنتر سيتي المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، حديث وسائل الإعلام في بلاده والعالم، بعد تألقه اللافت خلال مباراة فريقه أمام برشلونة.

وهزّ سولدي فيلا شباك برشلونة 3 مرات، في المباراة التي جمعت الفريقين -مساء أمس الأربعاء- ضمن منافسات الدور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

ولكن لسوء حظ اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، فإن أهدافه الثلاثة (هاتريك) لم تكن كافية لتفجير أولى وأقوى مفاجآت النسخة الحالية من بطولة الكأس.

إذ نجح برشلونة -بصعوبة بالغة- في كسر عناد الفريق المحلي، وفاز في النهاية بنتيجة 4-3، بعد ذهاب المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وقالت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية إن سولدي فيلا كان مصدر إزعاج حقيقي لبرشلونة، وإنه سيكون من الصعب محو ما فعله بالفريق "الكتالوني" من الذاكرة.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب لا يُعد غريبا على برشلونة بالذات، حيث سبق له اللعب بألوان "البلوغرانا" مع فريق الشباب تحت 19 عاما، لمدة عامين.

برشلونة تخلى عن فيلا

وتشير "ماركا" إلى أن برشلونة قرر عدم الاحتفاظ بسولدي فيلا، على غرار الكثير من اللاعبين الشباب، الذي مروا بالنادي ثم غادروا.

وبدأ سولدي فيلا مسيرته الكروية مع فريق كورنيلا، قبل الانتقال إلى شباب برشلونة عام 2018، ثم حزم حقائبه باتجاه إنجلترا عام 2020، للدفاع عن ألوان برمنغهام سيتي تحت 21 عاما، ليعود الصيف الماضي إلى إسبانيا من بوابة إنتر سيتي.

وسجّل سولدي فيلا أول أهدافه في مرمى برشلونة من تسديدة خاطفة بالقرب من المرمى في الدقيقة 59، وأحرز الثاني من رأسية رائعة بعد تمركز مثالي داخل الصندوق في الدقيقة 74، وبعدها هز الشباك للمرة الثالثة بعد مواجهة مباشرة ناجحة مع الحارس إنياكي بينيا، ليضع الكرة أرضية داخل المرمى في الدقيقة 86.

وأبرزت الصحيفة الإسبانية تصريحات مهاجم إنتر سيتي، التي أدلى بها بعد المباراة، إذ قال "أنا أحب برشلونة منذ كنت طفلا، كما أنني عضو في النادي".

وأضاف: "الليلة كانت بمثابة الحلم، لقد كنت سعيدا جدا عندما سجلت الهدف الأول، لكني لم أصدق ما فعلته بعد الهدفين الثاني والثالث".

واختتم بقوله "فخور بما قدمه الفريق ضد برشلونة، كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لكن في الحقيقة كانت متكافئة، غادرنا ورؤوسنا مرفوعة، وطلبت قميص رافينيا".