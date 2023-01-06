حسم التعادل السلبي مباراة العراق وسلطنة عمان في افتتاح بطولة خليجي 25 التي انطلقت الجمعة في مدينة البصرة العراقية بمشاركة 8 منتخبات خليجية.

وأقيمت المباراة على ملعب البصرة الدولي أمام حضور جماهيري كبير ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كذلك منتخبي السعودية واليمن.

وسبقت المباراة إقامة حفل افتتاح حضره رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي قال مفتتحا البطولة "نفتتح اليوم بطولة خليجي 25 على ملاعب البصرة الحبيبة، أهلا وسهلا بشباب الخليج منتخبات وجماهير ومشجعين على أرض العراق".

كما حضر حفل الافتتاح رؤساء اتحادات كرة القدم في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وفي فلسطين جبريل الرجوب، وفي البحرين الشيخ علي بن خليفة، بالإضافة إلى شخصيات رياضية أخرى من دول المنطقة.

وجاءت المباراة الأولى في البطولة متوسطة المستوى، وغلب عليها الحذر الزائد من المنتخبين، ولم تتوفر فيها فرص حقيقية للتسجيل رغم الأفضلية النسبية لأصحاب الأرض الذين كانوا أكثر استحواذا على الكرة.

ويلتقي المنتخب العراقي في الجولة القادمة نظيره السعودي، في حين يلعب منتخب سلطنة عمان مع اليمن الاثنين المقبل.

السعودية تفوز على اليمن

وسجل سيمحان النابت هدفا وتسبب في ركلة جزاء في الشوط الأول؛ ليقود السعودية للفوز 2-صفر على اليمن وتصدر المجموعة الأولى في خليجي 25.

وتصدرت السعودية -التي تشارك في البطولة بالفريق الثاني- المجموعة بـ3 نقاط مقابل نقطة واحدة لكل من العراق صاحب الأرض وعُمان، في حين يأتي اليمن في المركز الرابع الأخير من دون رصيد.

وتلقى النابت -لاعب التعاون- تمريرة عرضية عند حافة منطقة جزاء اليمن ليطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى استقرت في مرمى الحارس سالم الهارش في الدقيقة 18.

كما سقط داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء عزز منها مصعب الجوير تقدم السعودية في الدقيقة 34.

⚽ |#خليجي25 |

هدف | منتخب #السعودية تقدم 2 – 0 على منتخب #اليمن عن طريق مصعب الجوير ( ركلة جزاء ) في الدقيقة 34 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/aFz9bK41oZ — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء الفريقين وسنحت القليل من الفرص ليقتنص المنتخب السعودي 3 نقاط.