تعادل العراق وعمان وفوز السعودية على اليمن في افتتاح خليجي 25 بالبصرة
حسم التعادل السلبي مباراة العراق وسلطنة عمان في افتتاح بطولة خليجي 25 التي انطلقت الجمعة في مدينة البصرة العراقية بمشاركة 8 منتخبات خليجية.
وأقيمت المباراة على ملعب البصرة الدولي أمام حضور جماهيري كبير ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كذلك منتخبي السعودية واليمن.
⚽ |#خليجي25 |
منتخب #العراق 🇮🇶 يحاول التقدم بتسديدة حسين جبار #قنوات_الكاس pic.twitter.com/y4xlGvVRCx
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023
وسبقت المباراة إقامة حفل افتتاح حضره رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي قال مفتتحا البطولة "نفتتح اليوم بطولة خليجي 25 على ملاعب البصرة الحبيبة، أهلا وسهلا بشباب الخليج منتخبات وجماهير ومشجعين على أرض العراق".
⚽ |#خليجي25 |
رأسية أيمن حسين كادت أن تضع منتخب #العراق 🇮🇶 في المقدمة #قنوات_الكاس pic.twitter.com/49NUerKqtF
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023
كما حضر حفل الافتتاح رؤساء اتحادات كرة القدم في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وفي فلسطين جبريل الرجوب، وفي البحرين الشيخ علي بن خليفة، بالإضافة إلى شخصيات رياضية أخرى من دول المنطقة.
⚽ |#خليجي25 |
أخطر الفرص العُمانية تأتي عبر أرشد العلوي #قنوات_الكاس pic.twitter.com/HpdXz0SSp3
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023
وجاءت المباراة الأولى في البطولة متوسطة المستوى، وغلب عليها الحذر الزائد من المنتخبين، ولم تتوفر فيها فرص حقيقية للتسجيل رغم الأفضلية النسبية لأصحاب الأرض الذين كانوا أكثر استحواذا على الكرة.
لقطات من المباراة الافتتاحية لـ #خليجي25 بين #العراق و #عمان#قنوات_الكاس pic.twitter.com/7gyGKOMEnv
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023
ويلتقي المنتخب العراقي في الجولة القادمة نظيره السعودي، في حين يلعب منتخب سلطنة عمان مع اليمن الاثنين المقبل.
⚽ |#خليجي25 |
العارضة وحارس مرمى منتخب #عُمان 🇴🇲 يحرمان #العراق 🇮🇶 من هدف التقدم بتصويبة ضرغام اسماعيل #قنوات_الكاس pic.twitter.com/HU5Ie4L3KE
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023
السعودية تفوز على اليمن
وسجل سيمحان النابت هدفا وتسبب في ركلة جزاء في الشوط الأول؛ ليقود السعودية للفوز 2-صفر على اليمن وتصدر المجموعة الأولى في خليجي 25.
⚽ |#خليجي25 |
هدف | منتخب #السعودية يتقدم 1 – 0 على منتخب #اليمن عن طريق سميحان النابت في الدقيقة 18 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/uSYnY3vMno
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023
وتصدرت السعودية -التي تشارك في البطولة بالفريق الثاني- المجموعة بـ3 نقاط مقابل نقطة واحدة لكل من العراق صاحب الأرض وعُمان، في حين يأتي اليمن في المركز الرابع الأخير من دون رصيد.
نواف العقيدي حارس #السعودية يتألق أمام عمر الداحي ويحرم منتخب #اليمن من التسجيل على مرتين#قنوات_الكاس #خليجي25 pic.twitter.com/HeHQPfMwIB
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023
وتلقى النابت -لاعب التعاون- تمريرة عرضية عند حافة منطقة جزاء اليمن ليطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى استقرت في مرمى الحارس سالم الهارش في الدقيقة 18.
كما سقط داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء عزز منها مصعب الجوير تقدم السعودية في الدقيقة 34.
⚽ |#خليجي25 |
هدف | منتخب #السعودية تقدم 2 – 0 على منتخب #اليمن عن طريق مصعب الجوير ( ركلة جزاء ) في الدقيقة 34 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/aFz9bK41oZ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023
وفي الشوط الثاني، تراجع أداء الفريقين وسنحت القليل من الفرص ليقتنص المنتخب السعودي 3 نقاط.