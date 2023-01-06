"التشخيص كان قاسيا للغاية".. كلوب يكشف مدة غياب فان دايك عن ليفربول

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز أن مدافع الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك سيغيب عن الملاعب أكثر من شهر، بسبب معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وخرج فان دايك قائد منتخب هولندا من الملعب في الشوط الأول خلال الهزيمة 3-1 على ملعب "برنتفورد" يوم الاثنين الماضي ضمن 3 تغييرات للمدرب الألماني، ليتضح لاحقا أن إصابته أخطر مما كان متوقعا.

وقال كلوب قبل مباراة ليفربول في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي ضد ولفرهامبتون السبت الماضي "فيرجيل كان مفاجأة لنا وضربة كبيرة، التشخيص كان قاسيا للغاية، نتحدث عن أسابيع وأكثر من شهر، لكنني أتمنى أن تسير الأمور بسرعة، الأمر صعب عليه لكنه خاض عددا لا يصدق من المباريات في السنوات الأخيرة".

وأضاف "إنها إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لم يتعرض لأي مشكلة عضلية من قبل ولم يذكر أي شيء بهذا الشأن أبدا لكنه حدث الآن".

مباشر | المؤتمر الصحفي لمدربنا يورغن كلوب للحديث عن مواجهة الغد في كأس الاتحاد الإنجليزي 🔴🎙#ليفربول_وولفرهامبتونhttps://t.co/vVe5WH8l2w — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 6, 2023

وكانت آخر فترة طويلة غابها فان دايك عن الملاعب في موسم 2020-2021 بعد إصابته في الرباط الصليبي للركبة، تلك الفترة التي تعرض فيها دفاع ليفربول لإصابات كثيرة أبعدت جو غوميز وجويل ماتيب وفابينيو وجوردان هندرسون عن الملاعب.

وتابع كلوب أن هندرسون -الذي غاب عن خسارة ليفربول على ملعب "برنتفورد" بسبب ارتجاج في المخ- عاد إلى التدريب، وقال "لقد فعل بالضبط ما تم السماح له بفعله أمس، التدريب بدون استخدام ضربات الرأس، ومن اليوم سمح له بكل شيء".

وأشاد المدرب الألماني أيضا بصفقة ليفربول الجديدة كودي جاكبو الذي من المتوقع أن يخوض مباراته الأولى مع الفريق أمام ولفرهامبتون غدا السبت عقب انضمامه من آيندهوفن، حيث دعم كلوب المهاجم الهولندي في التكيف سريعا مع الحياة في إنجلترا.

وقال كلوب "إنه لاعب كرة قدم جيد، خاصة في المساحات الصغيرة، ويحب التسديد من المسافات البعيدة، وهو هداف ومراوغ جيد، يمكن لأي شخص يريد أن يعرف عنه يمكنه مشاهدة الكثير من الفيديوهات له، من الجيد أن تراه على الواقع أمامك".

وأكمل المدرب الألماني "يبدو واعدا حقا وجاهزا، الحصص التدريبية تبدو مكثفة بالنسبة له، أشعر بإيجابية كبيرة نحوه، جاء من دوري جديد وصعب لكننا نتوقع تأثيرا إيجابيا".

وقبل انتقاله ارتبط جاكبو بالانتقال إلى العديد من أندية الدوري الإنجليزي، بينها المنافس مانشستر يونايتد، لكن كلوب قال إن المهاجم البالغ عمره 23 عاما قرر القدوم إلى "أنفيلد" رغم ترتيب ليفربول في الدوري.

ويحتل ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة من 17 مباراة متأخرا بفارق 7 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى، ويجد صعوبة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.