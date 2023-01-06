إشادة بالملاعب والاستعدادات لخليجي 25.. الجزيرة نت تستطلع آراء الوفود الخليجية في البصرة

أشاد وافدون إلى مدينة البصرة العراقية -التي تستضيف كأس الخليج لكرة القدم- بالملاعب والأجواء التي تسبق انطلاق بطولة "خليجي 25" يوم الجمعة السادس من يناير/كانون الثاني 2023، وتوقعوا منافسة قوية على اللقب بين المنتخبات الثمانية المشاركة.

وتجمع مباراة الافتتاح بين العراق وسلطنة عمان على ملعب البصرة الدولي الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج، ويتبعها لقاء السعودية واليمن.

وقبيل انطلاق البطولة أجرت الجزيرة نت استطلاعا لرأي الوافدين من دول الخليج والرياضيين العراقيين حول الاستعدادات اللوجستية والفنية والرياضية للبطولة بنسختها الـ25.

البصرة جاهزة لخليجي 25

يبدي المحلل الرياضي إبراهيم الكراني -الذي يزور البصرة لحضور بطولة "خليجي 25"- سعادته لعودة العراق لتنظيم البطولة من جديد.

وقال الكراني للجزيرة نت إن جميع الأمور اللوجستية والفنية للبطولة تسير بشكل ممتاز، والعراق حرص على إيصال رسائل "حب وسلام" للعالم أجمع من خلال البطولة.

بدوره، قال لاعب منتخب الإمارات الوطني السابق عبد الرحمن محمد الموجود حاليا في البصرة إن "المنتخبات المشاركة في البطولة عازمة على حصد لقب البطولة، حيث تجري تمارينها بشكل مستمر".

وأضاف محمد أن "التنظيم لبطولة خليجي 25 يبدو للوهلة الأولى ناجحا نتيجة تكاتف جميع العراقيين من اتحاد كرة القدم العراقي واللجنة المنظمة من أجل إنجاح البطولة التي انتظرها العراق طويلا".

وشدد على أن الأمور الأمنية مستتبة تماما في البصرة ولا يوجد ما يعكر أجواء البطولة، متوقعا منافسة قوية على اللقب ومباريات ممتعة بين المنتخبات المشاركة.

ولفت اللاعب السابق أثناء حديثه إلى أن "البطولة مهمة لجميع المحافظات العراقية وليس للبصرة فقط، وستنعكس بالشكل الأمثل الذي يفتح الأبواب الكثيرة لهذا البلد".

وقال المشجع اليمني سالم الأنسي المقيم في السعودية إن "البصرة مستعدة بنسبة 100% لإقامة البطولة، وما رأيته هنا تمنيت أن أراه في اليمن".

وأضاف الأنسي للجزيرة نت أن "البصرة ورغم ما عاشته من حروب ودمار فإنها ما زالت مفعمة بالحياة، ولديها بنى تحتية جيدة وشوارع نظيفة وملاعب كبيرة، مثل ملعبي جذع النخلة والميناء أسوة بملاعب دول الخليج".

وسجل الأنسي ملاحظة أخرى، وهي الكرم الكبير من قبل أهالي البصرة الذين يتنافسون لتقديم الضيافة للجمهور الخليجي من خلال المبيت أو الطعام أو النقل الداخلي، وجميعها بالمجان.

فرصة للاستثمار

من جهتها، تقول الإعلامية العراقية زينب ربيع إن "البصرة رمز الطيبة والكرم والضيافة، وهذه المناسبة فرصة ممكن استثمارها اقتصاديا بتنشيط حركة البيع والشراء والترويج للمنتجات والخدمات".

من جانب آخر، يقول الإعلامي الرياضي عماد الركابي إن "استضافة البصرة مثل هذه الفعالية أدت إلى تجديد وإعادة تطوير البنى التحتية في البصرة بنسبة 90%، وهذا ما لاحظته خلال وجودي هنا في المدينة منذ 10 أيام".

ويؤكد الركابي -للجزيرة نت- أن "بطولة خليجي 25 لن تفيد البصرة فقط، بل دول الخليج بالكامل من خلال نقل صورة مميزة لإقامة بطولات دولية في عواصم الخليج لاحقا".

أكبر من المتوقع

بدوره، قال الصحفي الرياضي العراقي محمد الجزائري إن "السلامة والسكن والنقل في البصرة في الوقت الحالي جيدة جدا وأكبر من المتوقع".

وأشار الجزائري إلى أن "أسعار السكن والتذاكر مقبولة، وهو ما يدفع الكثير من المشجعين من داخل العراق وخارجه للتدفق نحو البصرة لحضور المباريات".

وقال "بالنسبة للمشجعين الذين قضوا وقتهم في فنادق راقية فالتجربة كانت جميلة كما أرى، وبالنسبة لمن سافروا من المحافظات بميزانية محدودة فقد كان الأمر ممتازا في البصرة".

ويبدي الباحث البصري مرتضى طالب تفاؤله بالتطور المستمر للبصرة نتيجة إقامة بطولة خليجي 25 التي من شأنها أن تساعد على الترويج للمدينة كوجهة سياحية.

وأضاف طالب في تصريحه للجزيرة نت أن "استضافة البطولة ستجلب أيضا ميزة أخرى للبصرة من خلال توافد جديد لأكبر الشركات الاستثمارية في مجال الطاقة وتحلية المياه والزراعة".