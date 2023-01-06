"مهد الحضارات والثقافات".. أبو تريكة يتغنى بالعراق وافتتاح خليجي 25 في البصرة

أشاد نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة بتنظيم العراق بطولة كأس الخليج العربي بدورتها الـ25 في مدينة البصرة وحفل الافتتاح "العظيم"، حسب قوله.

وتغنى أبو تريكة عبر حسابه في فيسبوك بالعراق والعراقيين بشكل مبهر، قائلا "العراق يعني العراقة، الأصالة، مهد الحضارات، مهد الثقافات، الأدب والفن، في كل جزء من بلاد الرافدين، في كل مدينة هنالك تاريخ عظيم وماضٍ لا يزال متجسدا يروي تاريخا متفردا".

وأضاف نجم المنتخب المصري السابق "لا توجد كلمات تعبر عن عظمة العراق، افتتاح جميل لخليجي 25، ولعلها البداية يا عراق".

وأذهل حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي في ملعب جذع النخلة بالبصرة الجماهير الكروية العراقية والعربية حتى وصفه البعض بأنه عرض عالمي.

وتميز حفل الافتتاح بعرض متسلسل لحضارة العراق وتاريخه عبر العصور الماضية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والمؤثرات البصرية، وانتهى الحفل بعروض نارية ملأت سماء البصرة الفيحاء، وسط حضور جماهيري غفير تجاوز 65 ألف مشجع عراقي وعربي.

وبعد نهاية حفل الافتتاح أقيمت على ملعب البصرة الدولي المباراة الافتتاحية للبطولة بين العراق وسلطنة عمان، وانتهت بالتعادل السلبي.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كذلك منتخبي السعودية واليمن اللذين التقيا في وقت لاحق على الملعب نفسه.