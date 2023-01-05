الشهري: الركراكي مصدر إلهام وهدفي الفوز بكأس الخليج مع السعودية

قال المدرب سعد الشهري -الذي يقود السعودية في كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"- إن ما حققه وليد الركراكي مع المغرب مصدر إلهام له وللمدربين الوطنيين، مؤكدا تطلعه لفوز "الأخضر" باللقب في البصرة رغم اللعب بتشكيلة بديلة.

وتنطلق البطولة في هذه المدينة العراقية غدا الجمعة، وتلعب السعودية مع اليمن عقب المباراة الافتتاحية بين العراق وعمان بنفس المجموعة الأولى.

واختارت السعودية المنافسة بالصف الثاني بقيادة الشهري (42 عاما) مدرب المنتخب الأولمبي.

وتعتمد هذه المملكة بفئات منتخبها وأنديتها على مدربين أجانب دائما، لكن الشهري خطف الأنظار العام الماضي بعد التتويج بكأس آسيا تحت 23 عاما مواصلا نجاحه مع المواهب الصاعدة.

وقال الشهري في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "المدرب الوطني حاضر دائما عندما تتاح له الفرصة، في السعودية يوجد دعم الآن للمدرب الوطني ومن نال فرصة أثبت نفسه بشكل كبير".

وأضاف "ما قدمه الركراكي مع المغرب يلهم كل المدربين الوطنيين بالتأكيد، والتاريخ يذكر أيضا ما حققه الراحل عمو بابا مع العراق، وهو من أفضل المدربين المحليين الذين مثلوا بلادهم".

ودخل الركراكي (47 عاما) التاريخ كأول مدرب عربي وأفريقي يبلغ الدور قبل النهائي بكأس العالم بعد مسيرة مذهلة للمغرب في نهائيات مونديال قطر الشهر الماضي.

وتوج العراق بكل ألقابه الثلاثة بكأس الخليج بقيادة المدرب عمو بابا بين 1979 و1988.

ويرى الشهري أن تطور كرة القدم السعودية الفترة الأخيرة يحفز تشكيلته للتألق في "خليجي 25".

وفجرت السعودية -بقيادة المدرب الفرنسي إيرفي رينار- واحدة من كبرى مفاجآت كأس العالم عبر التاريخ بالفوز على الأرجنتين، البطلة لاحقا، 2-1 بداية دور المجموعات.

وتابع الشهري "هذا التطور يعطينا دافعا لإظهار قدراتنا في هذه البطولة. يتمتع اللاعبون بالشغف بالفعل للمشاركة. لدينا نفس أفكار وشخصية المنتخب الأول. نمزج بين لاعبي المنتخب الأولمبي وأصحاب الخبرة وطموحنا الوصول للنهائي والفوز بالكأس".

وتوجت السعودية بكأس الخليج 3 مرات، آخرها عام 2004، بينما خسرت النهائي 7 مرات منها النسخة الماضية أمام البحرين.