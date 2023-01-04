اسم رونالدو يكتسح بـ 31 ألف مولود.. 738 "بيليه" و371 "ميسي" رأوا النور في البيرو سنة 2022

فقد عالم كرة القدم "الملك" بيليه نهاية 2022، غير أن اسم هذا اللاعب الأسطوري سيعمّر بعده طويلاً، خصوصاً من خلال 738 طفلا رأوا النور في البيرو العام الماضي.

فبحسب قائمة نشرها السجل الوطني للأحوال المدنية في البيرو آخر عام 2022، سُجل في المجموع 738 طفلا باسم بيليه، أو ري بيليه (الملك بيليه)، أو إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، وهو الاسم الحقيقي للاعب كرة القدم الفائز 3 مرات مع منتخب بلاده بكأس العالم.

وقد تجمّع الآلاف من عشاق كرة القدم والمسؤولين عن هذه الرياضة، الاثنين، في ملعب نادي سانتوس البرازيلي حيث لعب بيليه بين 1956 و1974، لوداع اللاعب البرازيلي الذي توفي في 29 ديسمبر/ كانون الأول عن 82 عاماً.

ولم يكن بيليه الذي يعتبره كثر أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، الشخصية المشهورة الوحيدة الراحلة سنة 2022 التي أظهر البيروفيون اهتماماً بها.

فقد بيّن السجل الوطني للأحوال المدنية ايضاً أن 551 فتاة وُلدت في البيرو سنة 2022 سُميت الملكة إليزابيث أو إليزابيث الثانية، تيمناً بملكة بريطانيا التي توفيت في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي.

اسم رونالدو يكتسح

غير أن الاسم الذي تصدر القائمة في البيرو كان كريستيانو رونالدو (أو رونالدو)، تيمناً بلاعب كرة القدم البرتغالي الشهير، إذ أُطلق على 31 ألفا و583 طفلاً في العام المنصرم.

كذلك، تضم القائمة أسماء أخرى بينها ليو ميسي أو ميسي، تيمناً بنجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم الشهر الماضي، إذ أُطلق على 371 مولوداً جديداً. وسُمي أيضاً 229 طفلاً في البيرو العام الماضي باسم نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي.

كما كان لعالم السينما حصة من الأسماء في البلاد، إذ سُمي 733 طفلا مافريك، تيمناً ببطل الجزء الثاني من فيلم "توب غن" الذي طُرح العام الماضي ويؤدي بطولته الممثل توم كروز.

ولدى الفتيات، تحمل 1787 طفلة مولودة في 2022 اسم المغنية الكولومبية شاكيرا.

وتضم قائمة أسماء المواليد الجدد في البلاد أيضاً طفلا أطلق عليه والداه اسم إيلون ماسك، تيمناً بالملياردير الأميركي الذي اشترى أخيراً منصة تويتر. كما سُمّي أحد الأطفال "قطر"، نسبة إلى البلد المضيف لكأس العالم 2022.