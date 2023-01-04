شاهد.. ميسي يعود إلى تدريبات سان جيرمان

نشر نادي باريس سان جيرمان صورا وفيديوهات لعودة نجمه ليونيل ميسي إلى تدريبات الفريق بعد عودته أمس إلى العاصمة الفرنسية، ذلك بعد الإجازة التي حصل عليها عقب فوزه مع منتخب الأرجنتين

بلقب بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وتظهر الصور والفيديوهات عودة قائد منتخب الأرجنتين والفائز بمونديال قطر إلى المركز التدريبي الخاص بالفريق الباريسي، واستقباله من قبل زملائه في مقدمتهم صديقه النجم البرازيلي نيمار.

وأشارت صحيفة "لا كابيتال" الأرجنتينية إلى أن ميسي (35 عاما) وصل إلى مطار "لو بورجيه" القريب من باريس على متن طائرة خاصة برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة بعدما بدأ رحلته من مدينة "روساريو" مسقط رأسه بالأرجنتين.

وكان ميسي تفوق مع منتخب بلاده على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ميسي يستطيع اللحاق بمباراة سان جيرمان المقررة يوم الجمعة المقبل، في الدور الـ 64 لمسابقة كأس فرنسا، مع شاتورو الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة.