شاهد.. جماهير السعودية تتفاعل بحرارة مع رونالدو في أول تدريباته بالنصر

شهدت الحصة التدريبية الأولى للبرتغالي كريستيانو رونالدو على أرضية ملعب مرسول بارك تفاعلا كبيرا من قبل جماهير النصر.

وتفاعلت جماهير النصر المعروف بـ"العالمي"، مع كل لمسة من قبل الدون للكرة، بل وصل الأمر إلى الهجوم الحاد على زملائه، عند محاولة قطع الكرة منه أو تسجيل هدف.

Fans are going WILD every time Cristiano Ronaldo touches the ball in his first Al-Nassr training session 😂

وأظهرت مقاطع فيديو ترديد الجماهير النصراوية لاحتفال رونالدو الشهير "سي.. سي"، في الوقت الذي نال فيه حارس الفريق وليد عبد الله انتقادا لاذعا بسبب التصدي لكرة النجم البرتغالي.

وشهد مرسول بارك، ملعب نادي النصر، استقبالا حافلا لقائد المنتخب البرتغالي، مساء أمس الثلاثاء، في الظهور الأول له على الملعب السعودي.

Cristiano Ronaldo’s first goal for Al Nassr… sort of. Sticks it between the posts, which is kinda the point. #HalaRonaldo pic.twitter.com/LY9C2zlamM

