منتخب الجزائر يتأهل لنهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين

تأهل منتخب الجزائر إلى نهائي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم، عقب فوزه الكبير بخماسية نظيفة على نظيره منتخب النيجر في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران (غربي البلاد).

افتتح القائد أيوب عبد اللاوي مهرجان الأهداف في الدقيقة 15، ثم تبعه أيمن محيوص بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 23 و34، لينفرد بصدارة هدافي البطولة بعدما رفع رصيده إلى 5 أهداف. وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل بوريما كاثا كوريه، الهدف الرابع بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني، أكد المنتخب الجزائري هيمنته على المباراة بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 83، عن طريق المهاجم البديل سفيان بايزيد.

ويلتقي المنتخب الجزائري المتأهل من المباراة التي يلتقي فيها المنتخبان السنغالي ومدغشقر في وقت لاحق اليوم، في النهائي المقرر له السبت المقبل على ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائرية.