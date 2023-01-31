ليكيب: زياش يقترب من الانضمام إلى باريس سان جيرمان

زعمت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشلسي أجرى الفحوصات الطبية بنجاح تمهيدا لانتقاله إلى فريق العاصمة الفرنسية.

وتابعت الصحيفة أن الناديين يراجعان التفاصيل النهائية للصفقة قبل إعلانها بشكل رسمي في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي.

بدوره، قال موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي إن صيغة الصفقة ستكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وتتضمن خيار شراء النجم الذي تألق مع منتخب بلاده وساهم في احتلال "أسود الأطلس" المركز الرابع بمونديال قطر.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية وبريطانية أن زياش (29 عاما) -الذي لديه عقد مع تشلسي يمتد حتى صيف 2025- رفض عرضين من فريقي نيوكاسل وإيفرتون ولم يوافق على الانتقال إلى روما، مفضلا الذهاب إلى سان جيرمان واللعب في "حديقة الأمراء" إلى جانب ليونيل ميسي وكليان مبابي ونيمار.

وفي حال انتقل زياش إلى نادي العاصمة الفرنسية – كما تزعم "ليكيب" -، فإنه سيزامل مواطنه وصديقه في منتخب المغرب أشرف حكيمي.

وقد لا يكون زياش هو الراحل الوحيد اليوم عن تشلسي، فالصحافة البريطانية تتحدث عن اقتراب انتقال الإيطالي جورجينيو إلى أرسنال وضم إيفرتون اللاعب الإنجليزي كونور غالاغير، وكل هذا لإفساح المجال أمام تعاقدات "البلوز" الجديدة التي من المتوقع أن يكون الأرجنتيني إنزو فرنانديز الفائز مع منتخب بلاده بمونديال قطر والفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة آخر هذه الصفقات، وسط حديث عن دفعه 120 مليون يورو لضمه من بنفيكا البرتغالي.