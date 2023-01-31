قنبلة الميركاتو الشتوي.. المغربي أمرابط إلى برشلونة

كشفت صحف إسبانية أن برشلونة يسعى في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي -الذي ينتهي الليلة- لضم النجم المغربي سفيان أمرابط من فيورنتينا الإيطالي في صفقة وصفتها "ماركا" بأنها "قنبلة" الميركاتو الشتوي.

وتصيف "ماركا" أن أمرابط العاشق للفريق الكتالوني يريد الانتقال إلى البرسا والأخير سيطلب من النادي الإيطالي استعارته حتى نهاية الموسم مع تضمين العقد بند شراء إلزامي، وهذا العرض سيقدم اليوم للاعب الذي قدم مستويات استثنائية في مونديال قطر وساهم في احتلال "أسود الأطلس" المركز الرابع في كأس العالم.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن التعاقد مع أمرابط -الذي يمتد عقده مع فيورنتينا حتى 2024- سيكون مكلفا على البرسا ولهذا يفضل نظام الاستعارة ثم المفاوضات على قيمة صفقة ضمه.

وتتابع الصحيفة أن برشلونة لا ينوي الدخول في الميركاتو الشتوي رغم إصابة عثمان ديمبلي (تبعده 6 أسابيع عن الفريق) وانتقال ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد واعتزال بيكيه وقرب انتقال هيكتور بيليرين إلى سبورتينغ، ولكن اللاعب الوحيد الذي يمكن أن يجبر البرسا على العودة لسوق الانتقالات هو أمرابط.

ويعتبر أمرابط (26 عاما) أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم وكان ضمن التشكيلة المثالية للمونديال القطري وملاحق من أكثر من ناد أوروبي للتعاقد معه في مقدمة هذه الفرق ليفربول وأتلتيكو مدريد.

اللاعب نفسه أكد -في مقابلة سابقة مع ماركا- أنه كطفل كان يشاهد ومعجب بأسلوب تشافي هيرنانديز مدرب البرسا الحالي.

وأمرابط الذي لم يكن أساسيا بشكل دائم مع فريقه الإيطالي، شارك أساسيا ولم يستبدل في مباريات منتخب بلاده السبع في مونديال قطر.

ولد أمرابط في هويزن بهولندا وانتقل إلى الدوري الإيطالي صيف 2019 ليلعب مع هيلاس فيرونا، وفي يناير/كانون الثاني 2020 وقع مع فيورنتينا مقابل 18 مليون يورو، ولكن اللاعب بقي في صفوف فيرونا على سبيل الإعارة حتى يونيو/حزيران 2020.

وبدأ الدولي المغربي مسيرته الكروية مع أوتريخت البلجيكي ولعب له 3 مواسم، ثم انتقل إلى فينورد روتردام ولعب موسما واحدا، بعدها انضم إلى فريق كلوب بروج البلجيكي.