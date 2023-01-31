بالفيديو- شجار عنيف بين لاعبيْن بعد طردهما من مباراة لكرة القدم

دخل لاعبان متنافسان في شجار بالأيدي، بعد طردهما خلال مباراة مثيرة في الدورة الختامية للدوري السلفادوري لكرة القدم أمس الاثنين، وذلك بسبب خروجهما معا من ممر اللاعبين، حيث دخلا في نقاش سرعان ما تطور إلى عراك وتبادل للكمات.

وذكرت تقارير صحفية أن أحد اللاعبين عض أذن الآخر، وهو ما أدى لتبادل اللكمات بقبضات اليد بينهما.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة التي وقع فيها الشجار بين رودولفو زيلايا لاعب نادي أليانزا فوتبول كلوب، ومنافسه رونالد باديلا من فريق كلوب ديبورتيفو بلاتينسي، ما تسبب في توتر المباراة بين الفريقين.

Luego de la expulsión de Rodolfo Zelaya y Ronald Padilla. pic.twitter.com/Q7UVz2PXQA — Club Deportivo Platense (@platense_cd) January 29, 2023

وتعرض اللاعبان للطرد في الشوط الثاني إثر اشتباك بينهما على أرضية الملعب خلال تنفيذ إحدى الركلات الركنية، وبعد جدال مع الحكم وخروجهما من الملعب، وأثناء التوجه نحو الممر المؤدي لغرف تغيير الملابس في الدقيقة 65 استكمل زيلايا وباديلا الحديث وعند مدخل النفق امتد الخلاف بينهما إلى شجار بالأيدي، اضطر على إثره رجال الأمن للتدخل والفصل بينهما.

¡TERRIBLE! 🚫 Fuerte pelea entre Fito Zelaya y Ronald Padilla. 🚨 pic.twitter.com/h4wz4WZ5FS — Canal 4 (@Canal4TCS) January 29, 2023

وتوقفت المباراة على إثر ذلك لعدة دقائق بعد دخول لاعبي الفريقين في مناوشات على أرضية الملعب، ليتم لاحقا السيطرة على الوضع وتهدئة الأجواء وقرر حكم اللقاء استئناف اللعب.

خطأ تحكيمي

ويعد قرار خروجهما من نفس المكان بعد تشاجرهما في الملعب بل ووقوف أحدهما عند باب ممر اللاعبين المؤدي إلى غرفة الملابس خطأ إداريا من الحكام لا سيما حكم الساحة والحكم الرابع، إذ كان يجب على الحكم الحرص على إخراج اللاعبين من الملعب بشكل يضمن عدم لقائهما مجددا في الممر، كما كان يجب عليه مع الحكم الرابع متابعة ذلك إذ إنها إحدى مهام الأخير الرسمية.

وتنص المادة 12 من قانون كرة القدم "الأخطاء وسوء السلوك" على أن اللاعب الذي يطرد يجب أن يخرج مباشرة خارج حدود الملعب إلى غرفة الملابس وألا يعود للملعب خلال المباراة مطلقا وإلا تعرض لعقوبات إضافية.

ولكن في حالة طرد لاعبين أو أكثر لتورطهما في شجار داخل الملعب أو خارجه فيجب على الحكم التعامل بحكمة لعدم التقاء اللاعبين مجددا تجنبا لتجدد الشجار.

وانتهى اللقاء المثير بفوز أليانزا 3-صفر، سجل اللاعب المطرود زيلايا أحدها في نهاية الشوط الأول من المواجهة.

وبعد نهاية المباراة، أصدر اللاعبان بيانات عبر حساباتهما الشخصية على المنصات، أكدا فيهما اعتذارهما للناديين والجماهير عن التصرف "غير اللائق" الذي بدر منهما.

بدوره، أصدر كلا الناديين بيانا منفصلا لكل منهما، معبرين عن أسفهما لما فعله اللاعبان، مؤكدين أن زيلايا وباديلا سيواجهان إجراءات تأديبية مرتبطة بلوائح الفريقين، بالإضافة إلى امتثالها للعقوبة التي ستقررها لجنة التحكيم.

حكم دولي سابق