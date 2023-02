شاهد- هدف غريب في تأهل شتوتغارت بكأس ألمانيا

تأهل فريق شتوتغارت لربع نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه بادربورن 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء والتي شهدت تسجيل هدف غريب.

وأنهى بادربورن الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله كونستانتينوس مافروبانوس، لاعب شتوتغارت، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة.

وأعاد مافروبانوس الكرة لحارسه من منطقة بعيدة، غير أن الحارس لم يتمكن من التقاط الكرة التي سكنت شباكه في مشهد طريف.

