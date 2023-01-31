كرة قدم

شاهد- هدف غريب في تأهل شتوتغارت بكأس ألمانيا

SC Paderborn 07 v VfB Stuttgart - DFB Cup: Round of 16
شتوتغارت قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على بادربورن (غيتي)
31/1/2023

تأهل فريق شتوتغارت لربع نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه بادربورن 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء والتي شهدت تسجيل هدف غريب.

وأنهى بادربورن الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله كونستانتينوس مافروبانوس، لاعب شتوتغارت، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة.

وأعاد مافروبانوس الكرة لحارسه من منطقة بعيدة، غير أن الحارس لم يتمكن من التقاط الكرة التي سكنت شباكه في مشهد طريف.

وفي الشوط الثاني، كثف فريق شتوتغارت من هجماته ونجح في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق جيل دياز وسيرهو جيراسي في الدقيقتين 86 والأخيرة من المباراة ليصعد شتوتغارت لربع نهائي الكأس.

المصدر : وكالات