أبرز صفقات وانتقالات اليوم الأخير بالميركاتو الشتوي في أوروبا

اتجهت أنظار عشاق كرة القدم في أنحاء العالم نحو ما يسفر عنه اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية في العديد من الدوريات الأوروبية الثلاثاء، والتي ظلت مفتوحة على كل الاحتمالات حتى اللحظات الأخيرة.

وفي ما يلي أبرز الانتقالات التي تمت الثلاثاء في آخر يوم من سوق الانتقالات:

كانسيلو إلى بايرن ميونخ

استكمل جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي إجراءات انتقاله إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة مع وجود بند بضم اللاعب الدولي البرتغالي في نهاية الموسم الجاري.

🗣️ "البايرن فريق كبير، وأحد أفضل أندية العالم، وهو دافع هائل لي أن ألعب بجوار هؤلاء اللاعبين الاستثنائيين. أعلم أن هذا النادي يعيش على الفوز بالألقاب والنجاح في كل عام. وأنا أيضًا أتطلع إلى ذلك دائمًا".#ميا_سان_ميا #مرحبًا_كانسيلوpic.twitter.com/C66crIQzdH — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) January 31, 2023

جورجينيو إلى أرسنال

أعلن أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز تعاقده مع لاعب الوسط الإيطالي المخضرم جورجينيو من تشلسي بعقد مدته 18 شهرا. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها بلغت نحو 15 مليون دولار.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال لموقع النادي على الإنترنت "جورجينيو لاعب وسط ذكي ويملك مهارات قيادية كبيرة وخبرة عميقة في الدوري الممتاز وكذلك خبرة دولية. فاز بالكثير في مسيرته لكنه لا يزال متعطشا للمزيد ولديه استعداد كبير للمساهمة معنا. نحن سعداء للغاية بالتعاقد مع جورجينيو ونرحب به وبعائلته في النادي".

بوفال إلى الريان القطري

أعلن نادي الريان القطري تعاقده مع المغربي سفيان بوفال قادما من فريق أنجيه الفرنسي.

وكان بوفال أحد أبرز اللاعبين في منتخب المغرب الذي حقق إنجازا تاريخيا في كأس العالم 2022 حين وصل إلى نصف النهائي.

سفيان بوفال رياني ❤️🖤🇲🇦

Sofiane Boufal is a player in Al Rayyan SC#بوفال_مطلب_رياني ❎#بوفال_لاعب_رياني ✅ pic.twitter.com/Ziq0ha7zSk — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) January 31, 2023

أشبي إلى نيوكاسل

انتقل الظهير الأيمن الأسكتلندي هاريسون أشبي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي قادما من مواطنه ويستهام يونايتد.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل "هاريسون موهوب جدا، ولديه فرصة كبيرة للتطور، لذا نحن سعداء بضمه. يتمتع بصفات جيدة جدا، لذا نتطلع إلى العمل معه في هذا الفصل المثير في مسيرته".

وانضم الشاب الواعد ديوجو مونتيرو إلى ليدز يونايتد الإنجليزي لمدة 3 مواسم ونصف الموسم قادما من سيرفيت السويسري، الذي شارك معه لأول مرة وعمره 16 عاما، وقد لعب لمنتخبات الناشئين والشباب بالبرتغال.

فشل صفقة إيسكو

أوقف نادي يونيون برلين الألماني مساعيه لضم لاعب الوسط الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد سابقا. وقال أوليفر رونرت المدير الرياضي ليونيون برلين "كنا نحب أن يوجد إيسكو معنا، لكن لدينا حدود، وهذه الحدود تم تجاوزها اليوم خلافا للاتفاق السابق، وبالتالي هذه الصفقة غير ممكنة". ويوجد إيسكو بالفعل في برلين، وتردد أنه اجتاز الفحوصات الطبية، ولكن بحسب تقارير صحفية، لم يتوصل الطرفان لاتفاق على التفاصيل النهائية للعقد، الذي كان من المفترض أن يمتد حتى 2024.

وذكر أعضاء بالفريق الإداري الخاص بإيسكو "خلال المحادثات، أدركنا أن شريكنا في التفاوض لم يعد مستعدًا للتحرك ضمن الإطار الذي تمت مناقشته في الأساس".

يورينتي إلى روما

انضم دييغو يورينتي مدافع ليدز يونايتد إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بعدما فقد مركزه في الدفاع لصالح ليام كوبر وروبن كوخ والوافد الجديد ماكس ويبر.

زابيتسر إلى مانشستر يونايتد

اختار مانشستر يونايتد الإنجليزي تدعيم صفوفه في آخر يوم من سوق الانتقالات بالتعاقد مع لاعب بايرن ميونخ مارسيل زابيتسر.

وجاء التعاقد مع زابيتسر بعد تعرض اليونايتد لضربة موجعة مع تأكد غياب لاعب الوسط الدانماركي كريستيان إريكسن لمدة طويلة بسبب إصابة في الكاحل.

ما وراء كواليس يوم توقيع جاكبو مع الريدز 📸 pic.twitter.com/ufmHChbssz — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 10, 2023

وفي ما يلي أبرز الصفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية 2023:

– جواو كانسيلو إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

– ميخايلو مودريك إلى تشلسي مقابل 100 مليون يورو.

– أنتوني جوردون إلى نيوكاسل مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

– كودي غاكبو إلى ليفربول مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

– بنوا بادياشيل إلى تشلسي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

– جورجينيو روتر إلى ليدز يونايتد مقابل 40 مليون يورو.

– نوني مادويكي إلى تشلسي مقابل 35 مليون يورو.

– لياندرو تروسار إلى أرسنال مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.

– مالو جوتسو إلى تشلسي مقابل 26.3 مليون جنيه إسترليني.

– دانجو واتارا إلى بورنموث مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.