توترت علاقته بغوارديولا فرحل عن مانشستر سيتي.. البرتغالي كانسيلو ينضم إلى بايرن ميونخ

أعلن بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء أنه ضم الظهير جواو كانسيلو من مانشستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة مع وجود بند يسمح بضمه نهائيا، وسط الحديث عن خلاف مع المدرب بيب غوارديولا قبل رحيله.

وقال المدير الرياضي لبايرن حسن صالح حميديتش لموقع النادي "نحن سعداء جدا أن جواو كانسيلو سيلعب الآن في بايرن. انضم على سبيل الإعارة الآن مع إمكانية ضمه نهائيا في الصيف".

وأضاف "جواو لاعب كنا نفكر فيه منذ فترة لأننا نقدر إمكاناته كثيرا. هو ملائم بشكل مثالي لأسلوبنا في ظل نزعته الهجومية، وعقليته وخبرته ملائمتان تماما لفريقنا".

وشارك الدولي البرتغالي في التشكيلة الأساسية للسيتي 16 مرة هذا الموسم، لكنه لم يلعب منذ الخسارة أمام مانشستر يونايتد الشهر الحالي، وغاب عن آخر 3 مباريات.

واكتفى كانسيلو بـ3 مشاركات في التشكيلة الأساسية في 10 مباريات منذ انتهاء كأس العالم، وفقد مكانه لصالح ناثان آكي، كما أصبح ريكو لويس (18 عاما) أحد الخيارات أمام غوارديولا مدرب "السيتيزنز".

وقال اللاعب البرتغالي -في مؤتمر صحفي- "اتخذت قراري وفقا لدقائق لعبي التي كانت قليلة في الأسابيع الأخيرة. كانت هناك تكهنات بأن علاقتي مع بيب لم تكن في أفضل شكل، لكن الحقيقة أنني أردت اللعب أكثر".

وأضاف "أريد أن أبدأ هذه المغامرة في أقرب وقت ممكن. استمتعت بوقتي مع السيتي ولا أزال مرتبطا بعقد مع الفريق؛ لذا لا أرى أنني رحلت بشكل نهائي. سأركز الآن على هذه الشهور الخمسة، وسأرى ما سيحدث بعدها".

ولعب كانسيلو دورا أساسيا في صفوف السيتي منذ انضمامه في 2019، إذ أسهم في فوز الفريق بلقب الدوري مرتين، كما انضم للتشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز آخر موسمين.

ويستطيع كانسيلو (28 عاما) اللعب في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر.

ويتأخر سيتي حامل اللقب 5 نقاط عن أرسنال المتصدر، في حين يتصدر بايرن الدوري المحلي، لكنه صام عن الانتصارات في آخر 3 مباريات منذ استئناف البطولة عقب العطلة الشتوية.

ونجح بايرن خلال فترة الانتقالات الجارية في ضم الحارس يان زومر من بروسيا مونشنغلادباخ ودالي بليند في انتقال مجاني، إضافة إلى كانسيلو؛ في محاولة لتعويض غياب المصابين لفترة طويلة، مثل الحارس مانويل نوير والمدافع نصير مزراوي.

وتعادل بايرن 1-1 في آخر 3 مباريات، لتتقلص صدارته إلى نقطة واحدة أمام يونيون برلين.

وقبل اتخاذه قرار الرحيل، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كانسيلو كان غاضبا بعد أن علم أنه لن يكون في التشكيلة الأساسية في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد أرسنال الجمعة الماضي.

وتضيف الصحيفة أن علاقة كانسيلو بغوارديولا توترت لكنها وصلت إلى نقطة الانهيار قبل المواجهة مع أرسنال التي فاز بها السيتي بهدف نظيف.

وتطور النقاش بين الرجلين -حسب الصحيفة- إلى حد المواجهة مع غوارديولا في ملعب التدريبات.