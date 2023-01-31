كرة قدم

بعد تعاقد النصر مع رونالدو.. الاتحاد السعودي لا يفكر بضم لاعبين أقل من ميسي وصلاح

Al Ittihad v Al Nassr - Saudi Super Cup
الاتحاد أحرز لقب كأس السوبر السعودي بعد أن أطاح بالنصر ونجمه رونالدو في نصف النهائي (غيتي)
31/1/2023

قد يكون انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في صفقة ضخمة بمثابة الخطوة الأولى لصفقات أخرى كبيرة لأندية سعودية، بعدما أقر أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد أنه لم يعد هناك أي عذر لمحاولة التعاقد مع لاعبين أقل من ليونيل ميسي ومحمد صلاح.

وقال الحائلي في مقابلة مع شبكة "إم بي سي" التلفزيونية أمس الإثنين "نحن الآن في مرحلة بناء وتطوير للكرة السعودية شاملة. المنتخب تأهل (لكأس العالم).. وفاز على منتخب الأرجنتين. أتوقع أن يكون هناك دعم ضخم الصيف القادم".

وردا على سؤال عن وجود تكهنات لمحاولة ضم لاعبين مثل صلاح وميسي ودي ماريا، قال الحائلي "أقل شيء نفكر في هذا المستوى".

وأضاف رئيس النادي الذي أحرز لقب كأس السوبر يوم الأحد بعدما أطاح بالنصر ونجمه رونالدو في نصف النهائي "أنا كمتابع ومشجع ومحب لن أقبل من أي إدارة للنادي أن تأتي بأسماء أقل من ذلك".

وتابع أن حضور رونالدو للدوري أضاف له الشيء الكبير "ونحن كأندية لن نواجه صعوبة في استقطاب بعض الأسماء المذكورة ولا يوجد عذر".

وسيكون بوسع فرق الدوري السعودي للمحترفين الاستعانة بـ 8 لاعبين أجانب في أرض الملعب بدءا من الموسم المقبل، بينما تنص اللوائح الحالية على وجود 7 أجانب بحد أقصى في قائمة المباراة.

ويرتبط ميسي -الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين الشهر الماضي- بعقد مع سان جيرمان الفرنسي حتى نهاية الموسم الجاري، بينما مدد صلاح قائد مصر عقده مع ليفربول الإنجليزي حتى 2025.

المصدر : وكالات