بعد تعاقد النصر مع رونالدو.. الاتحاد السعودي لا يفكر بضم لاعبين أقل من ميسي وصلاح

قد يكون انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في صفقة ضخمة بمثابة الخطوة الأولى لصفقات أخرى كبيرة لأندية سعودية، بعدما أقر أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد أنه لم يعد هناك أي عذر لمحاولة التعاقد مع لاعبين أقل من ليونيل ميسي ومحمد صلاح.

وقال الحائلي في مقابلة مع شبكة "إم بي سي" التلفزيونية أمس الإثنين "نحن الآن في مرحلة بناء وتطوير للكرة السعودية شاملة. المنتخب تأهل (لكأس العالم).. وفاز على منتخب الأرجنتين. أتوقع أن يكون هناك دعم ضخم الصيف القادم".

وردا على سؤال عن وجود تكهنات لمحاولة ضم لاعبين مثل صلاح وميسي ودي ماريا، قال الحائلي "أقل شيء نفكر في هذا المستوى".

🏆 C A M P E O N E S 🏆#WeAreTogether #كأس_بيرين_للسوبر_السعودي pic.twitter.com/bMzIU0RRpy — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 29, 2023

وأضاف رئيس النادي الذي أحرز لقب كأس السوبر يوم الأحد بعدما أطاح بالنصر ونجمه رونالدو في نصف النهائي "أنا كمتابع ومشجع ومحب لن أقبل من أي إدارة للنادي أن تأتي بأسماء أقل من ذلك".

أنمار الحائلي – رئيس نادي الاتحاد : أقل توجه لنا للتعاقدات مع لاعبين من مستوى ميسي ومحمد صلاح ودي ماريا ولا نفكر في أقل من ذلك كلنا ثقة في وزير الرياضة لدعم جميع الأندية. #الاتحاد_الفيحاء #أكشن_مع_وليد

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وتابع أن حضور رونالدو للدوري أضاف له الشيء الكبير "ونحن كأندية لن نواجه صعوبة في استقطاب بعض الأسماء المذكورة ولا يوجد عذر".

وسيكون بوسع فرق الدوري السعودي للمحترفين الاستعانة بـ 8 لاعبين أجانب في أرض الملعب بدءا من الموسم المقبل، بينما تنص اللوائح الحالية على وجود 7 أجانب بحد أقصى في قائمة المباراة.

ويرتبط ميسي -الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين الشهر الماضي- بعقد مع سان جيرمان الفرنسي حتى نهاية الموسم الجاري، بينما مدد صلاح قائد مصر عقده مع ليفربول الإنجليزي حتى 2025.