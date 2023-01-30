يواصل نتائجه الباهتة.. سان جيرمان يتعثر مجددا في الدوري الفرنسي

واصل باريس سان جيرمان نتائجه الباهتة في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤخرا، وأهدر فوزا كان في متناوله تماما، بعدما تعادل 1-1 مع ضيفه ريمس في المرحلة 20 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأخفق سان جيرمان في توسيع الفارق إلى 5 نقاط مع لانس صاحب الوصافة الذي تعادل بالنتيجة ذاتها مع تروا في نفس المرحلة أمس السبت، لكنه استمر على القمة برصيد 48 نقطة.

في المقابل، ارتفع رصيد ريمس إلى 26 نقطة في المركز 12.

وتقدم سان جيرمان بهدف عن طريق نجمه البرازيلي نيمار في الدقيقة 51، قبل أن يلعب فريق العاصمة الفرنسية بعشرة لاعبين عقب طرد ماركو فيراتي في الدقيقة 59.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز سان جيرمان، أحرز ريمس هدف التعادل القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عبر فلوريان بالوجون، ليفشل فريق المدرب كريستوف جالتييه في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بالبطولة، عقب خسارته بهدف نظيف أمام مضيفه رين في المرحلة الماضية.