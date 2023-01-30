مونديال الأندية يؤجل قمة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا عن صدام بين ريال مدريد وغريمه برشلونة في مباراة قمة تأثر موعدها بانشغال النادي الملكي بكأس العالم للأندية.

وكان ريال قد شق طريقه نحو نصف النهائي بصعوبة عقب الفوز 3-1 على جاره أتلتيكو مدريد بعد وقت إضافي يوم الخميس، بينما تفوق برشلونة بهدف على ريال سوسيداد قبل ذلك بيوم واحد.

وسيلعب أتلتيك بيلباو أمام أوساسونا في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي للمسابقة. وتأهل أوساسونا على حساب إشبيلية، بينما انتصر بيلباو على فالنسيا في ربع النهائي.

وتأجل موعد مباراة الذهاب بين الريال وبرشلونة بسبب ارتباط ريال مدريد بالمشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب الأسبوع المقبل، وتقرر إقامة الذهاب في أول مارس/آذار، على أن تقام مباراة الإياب في الرابع أو الخامس من أبريل/نيسان.

لكن أوساسونا سيلعب ضد بيلباو في الثامن من فبراير/شباط وأول مارس/آذار مباراتي الذهاب والإياب على الترتيب.

وتقام مباراتا الذهاب على ملعبي أوساسونا وريال مدريد، بينما تقام مباراتا الإياب على ملعبي أتلتيك بيلباو وبرشلونة، علما بأن الدور قبل النهائي هو الوحيد في البطولة الذي تقرر إقامته عبر جولتي ذهاب وإياب، وسيقام النهائي في إشبيلية يوم السادس من مايو/أيار المقبل.

وستمثل مباراة القمة فرصة للريال بطل أوروبا للثأر لخسارته 3-1 أمام برشلونة قبل أسبوعين في كأس السوبر الإسبانية.

ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 47 نقطة ويتقدم بـ5 نقاط على غريمه ريال مدريد.