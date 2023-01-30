قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. برشلونة يتخذ إجراءات لتجنب تكرار "فضيحة" مباراة فرانكفورت

أعلن نادي برشلونة الإسباني مجموعة من القرارات سعيا منه لعدم تكرار ما حدث لفريقه في مباراته ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني، في بطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

واستقبل برشلونة ضيفه أينتراخت فرانفكورت في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة "يوروباليغ" لموسم 2021-2022، في 14 أبريل/نيسان 2022، ليتفاجأ بجماهير الفريق الألماني تحتل أجزاء كبيرة من ملعب "كامب نو".

وقبل تلك المباراة، قرّر عدد كبير من حاملي التذاكر الموسمية لنادي برشلونة بيع تذاكرهم للمشجعين الألمان، ليصل عددهم في مدرجات "كامب نو" إلى 35 ألفا، من أصل 80 ألفا تواجدوا في المدرجات، الأمر الذي وصفته الصحافة الإسبانية "بالخيانة العظمي"، و"بفضيحة" لن تُنسى.

ويسعى برشلونة إلى عدم تكرار هذه الحادثة، عندما يستقبل الفريق ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في 16 فبراير/شباط المقبل، في ذهاب الدور المؤهل إلى ثمن نهائي البطولة ذاتها.

وذكرت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية أنه سيتوجب على حاملي التذاكر الموسمية إعلام النادي في حال قرروا التنازل عن مقاعدهم لآخرين.

وأنشأ برشلونة لجنة خاصة لإجراء رقابة شاملة على عمليات بيع التذاكر، إذ سيتم حظر شراء التذاكر من أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي عنوان بروتوكول (IP) بريطانيا.

وبالإضافة إلى ذلك، قرر النادي خفض عمليات الشراء الخاصة بكل شخص من 6 إلى 4 تذاكر، في حين سيتم منح منظمي الرحلات ألف تذكرة فقط.

في حدث غريب حصل اثناء مباراة برشلونة و فرانكفورت، قامت جماهير برشلونة ببيع تذاكرهم لجمهور الفريق الالماني مما جعل اغلبية الحضور في الكامب نو هم جماهير فرانكفورت 🇩🇪❗️ pic.twitter.com/1EiFzxyRN4 — EPL World (@EPLworld) April 14, 2022

وأوضحت "أس" أنه وفي حال قرر مشجع التخلي عن تذكرته لصالح آخر، فإن على الأول أن يقوم بتعبئة استمارة يوضح فيها هوية الثاني، الذي لن يدخل الملعب إلا بها.

ويفتح برشلونة أبواب الملعب للجماهير يوم المباراة (ضد مانشستر يونايتد) قبل انطلاقها بساعتين، وهي إجراءات أصبح النادي الإنجليزي على علم بها، كي يقوم بإطلاع جماهيره عليها.

ولن تكون هذه القرارات مقتصرة على مباراة مانشستر يونايتد فقط؛ بل سيتم التعامل بالطريقة ذاتها مع جميع اللقاءات التي يتم تصنيفها من قبل لجنة مناهضة العنف على أنها "عالية الخطورة".

وتتوقع "أس" أن يتم تطبيق هذه القرارات في مباراتي الكلاسيكو ضد الغريم ريال مدريد، في 19 مارس/آذار 2023 في إياب "الليغا"، والرابع من أبريل/نيسان 2023 في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.