بعد اتهامه بالاغتصاب.. النجم البرازيلي ألفيش يخرج عن صمته من سجنه

يطالب النجم البرازيلي داني ألفيش والمتهم باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، باطلاق سراحه مؤقتا من السجن المحتجز فيه على ذمة المحاكمة دون كفالة منذ 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأفادت صحيفة "لا فانغارديا" (La Vanguardia) الإسبانية بأن المحامي كريستوبال مارتيل سيقدم استئنافًا إلى محكمة برشلونة.

ولكن الصحيفة لا تكشف إن كان هذا الاستئناف يقدم "ضمانات للقضاة بأن الدولي البرازيلي سيبقى في منزله ببرشلونة للفترة اللازمة حتى إجراء المحاكمة".

ومن بين هذه "الضمانات" استخدام سوار عن بعد أو تسليم جواز السفر أو التوقيع يوميا في المحكمة أو إيداع مبلغ من المال لتغطية أي مسؤولية اقتصادية للمحاكمة.

El abogado de Dani Alves presenta hoy el recurso para pedir la libertad provisional No entrará en el fondo de los hechos, sino en garantizar que el brasileño permanecerá en su domicilio de Barcelona hasta la celebración del juicio ✍️ @maykanavarrohttps://t.co/Z4aAqlpcEg — La Vanguardia (@LaVanguardia) January 30, 2023

"سأقبل بما يأتي.. لا شيء يخيفني"

ويواصل داني ألفيش الذي يقبع في الغرفة رقم 13 بسجن "بريانس 2" في برشلونة التكيف مع نظام السجن.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "لا فانغارديا" إنه "لا توجد معاملة تفضيلية أو إجراءات استثنائية" لألفيش في السجن.

وتنقل الصحيفة -التي تصدر في برشلونة- عن ألفيش قوله في السجن "سأقبل كل ما يأتي. غادرت المنزل عندما كان عمري 15 عاما. تغلبت على مواقف صعبة للغاية ومعقدة في حياتي. هذا ستكون واحدة أخرى ستمر. لا شيء يخيفني".

وتكشف الصحيفة أيضا، أن ألفيش يكرر في السجن نفيه اغتصاب الفتاة بملهى ساتون الليلي نهاية الشهر الماضي، وأنه أقام علاقة مع الفتاة بالتراضي وموافقتها.

وتؤكد "لا فانغارديا" أن النزلاء في السجن يعملون بالفعل على تسهيل حياة ألفيش، في وقت هدّدت فيه إدارة السجن بإنزال عقوبات قاسية على أي نزيل يسرّب معلومات لا يحق لهم الحديث عنها.

وأشار إلى أن رفيق ألفيش في الزنزانة نفسها شاب برازيلي كان يعرفه مسبقا ويُلقب بـ"كوتينيو"، وكان يعمل حارسا شخصيا للنجم البرازيلي رونالدينيو، كما عمل في بعض النوادي الليلية بمدينة برشلونة.

تناقضات أقوال ألفيش

وفي حديث تلفزيوني، كشف كريستوبال مارتيل محامي ألفيش أن سبب تناقضات ألفيش في أقواله أمام المحققين هو أن اللاعب كان "يخشى الكشف العلني عن خيانته لزوجته".

وفي حال إدانة ألفيش بالاغتصاب وبعد التعديل التشريعي الأخير لقانون "نعم هو نعم"، تتراوح العقوبات بالسجن بين 4 و12 عاما.