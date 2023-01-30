ريال مدريد يعود لنزيف النقاط في الدوري الإسباني

عاد ريال مدريد لنزيف النقاط في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ريال سوسييداد في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة.

وفشل نجوم الملكي في استغلال جميع الفرص التي سنحت لهم على مدى شوطي المباراة.

كما عجز لاعبو سوسييداد عن خطف هدف من الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وبذلك، بقي ريال مدريد -الذي حقق 3 انتصارات فقط في لقاءاته السبعة الأخيرة بالمسابقة التي توج بها الموسم الماضي- في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 5 نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر.

في المقابل، ارتفع رصيد سوسييداد الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في المسابقة للمباراة السادسة على التوالي، إلى 39 نقطة في المركز الثالث.