أنفق في الميركاتو الشتوي أكثر من أندية أوروبا مجتمعة.. تشلسي يخطط للتعاقد مع بطل العالم مقابل 120 مليون يورو

رغم الإنفاق الهائل لنادي تشلسي في فترة الانتقالات (الميركاتو) الشتوية الحالية، فإن النادي الإنجليزي لا يزال يخطط لصفقات مدوية جديدة، في محاولة لاستعادة مستواه والمنافسة على الألقاب محليا وقاريا.

في هذا السياق، ذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن "البلوز" رفع عرضه المالي من أجل التعاقد مع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب بنفيكا البرتغالي، المتوج مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وأضافت أن إدارة البلوز" تستعد لوضع مبلغ 120 مليون يورو على طاولة النادي البرتغالي، من أجل إقناعهم بالتخلي عن اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عاما، والفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في مونديال قطر.

وتقول الصحيفة إن "المسلسل التلفزيوني" الذي بدا وكأنه تأجل إلى الميركاتو الصيفي القادم، عاد مجددا في الساعات القليلة الماضية.

Chelsea are planning to insist in very strong and convinced way to sign Enzo Fernández in the final 48h — even if Benfica president Rui Costa doesn’t want to give up 🚨🔵 #CFC

Owners & board, all Chelsea structure 100% involved and focused to get it done.

More to follow. pic.twitter.com/mUExyyXxnt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2023