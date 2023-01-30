أنفق في الميركاتو الشتوي أكثر من أندية أوروبا مجتمعة.. تشلسي يخطط للتعاقد مع بطل العالم مقابل 120 مليون يورو

رغم الإنفاق الهائل لنادي تشلسي في فترة الانتقالات (الميركاتو) الشتوية الحالية، فإن النادي الإنجليزي لا يزال يخطط لصفقات مدوية جديدة، في محاولة لاستعادة مستواه والمنافسة على الألقاب محليا وقاريا.

في هذا السياق، ذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن "البلوز" رفع عرضه المالي من أجل التعاقد مع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب بنفيكا البرتغالي، المتوج مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وأضافت أن إدارة البلوز" تستعد لوضع مبلغ 120 مليون يورو على طاولة النادي البرتغالي، من أجل إقناعهم بالتخلي عن اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عاما، والفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في مونديال قطر.

وتقول الصحيفة إن "المسلسل التلفزيوني" الذي بدا وكأنه تأجل إلى الميركاتو الصيفي القادم، عاد مجددا في الساعات القليلة الماضية.

Chelsea are planning to insist in very strong and convinced way to sign Enzo Fernández in the final 48h — even if Benfica president Rui Costa doesn’t want to give up 🚨🔵 #CFC Owners & board, all Chelsea structure 100% involved and focused to get it done. More to follow. pic.twitter.com/mUExyyXxnt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2023

لكن -على الجهة المقابلة- روي كوستا، رئيس بنفيكا، ما زال مترددا بخصوص السماح بالرحيل للاعب، الذي يبدو جاهزا تماما للانضمام إلى "ستامفورد بريدج".

ويسعى بنفيكا إلى الحصول على مبلغ أعلى، إذ يطالب تشلسي بدفع 120 مليون يورو إضافة إلى تكاليف الصفقة وتحمل ضرائبها أيضا، في وقت تصر فيه إدارة النادي اللندني على دفع المبلغ المذكور فقط وهو البند الجزائي في عقد اللاعب.

وأشارت ماركا إلى أن تشلسي غرض دفع 95 مليون يورو في بداية الميركاتو الشتوي، لكنه رفع المبلغ الآن بزيادة قدرها 25 مليونا.

ومن المقرر أن تغلق نافذة الانتقالات الشتوية في وقت متأخر من مساء غد الثلاثاء، لذا فإن اليوم الاثنين سيكون حاسما من أجل إتمام الصفقة ليكون هناك مجال أمام بنفيكا من أجل التعاقد مع لاعب بديل، وفق الصحيفة الإسبانية.

ويُعد تشلسي النادي الأنشط في سوق الانتقالات الشتوية الجاري، إذ عزز صفوفه بالتعاقد مع 7 لاعبين خلال يناير/كانون الثاني الجاري.

واللاعبون هم ديفيد داترو فوفانا، وبينوا بادياشيل، وأندري سانتوس، وجواو فيليكس، وميخايلو مودريك، ونوني مادويكي، ومالو غوستو، وسيبقى الأخير مع ليون الفرنسي، على أن ينضم لتشلسي نهاية الموسم الجاري 2022-2023.

Chelsea have now spent $533M in just two transfer windows under Todd Boehly 💰 That's more than double what any other club have spent in that time 😳 pic.twitter.com/uYL2Q5kf08 — ESPN FC (@ESPNFC) January 29, 2023

ووفقا لصحيفة ماركا، فإن تشلسي استثمر أكثر من 200 مليون يورو في الميركاتو الشتوي الحالي، ليتخطى مجموع ما أنفقه منذ انطلاق الموسم حاجز نصف مليار يورو.

وأصبح تشلسي أول ناد في التاريخ تتجاوز قيمة تعاقداته هذا المبلغ في موسم واحد، إذ دفع المالك الجديد رجل الأعمال الأميركي تود بويلي 490.5 مليون يورو لجلب 15 لاعبا، ليتجاوز ما دفعه سلفه الروسي رومان أبراموفيتش في سنواته الثلاث الأخيرة، إذ أنفق 410.2 مليون يورو.

وأنفق تشلسي في الميركاتو الشتوي أكثر من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى مجتمعة، فلقد بلغت تعاقدات فرق الدوري الألماني 49.4 مليون يورو والدوري الإسباني 24.1 مليونا والفرنسي 19.3 مليونا والإيطالي 101.8 مليون والإنجليزي 22.3 مليونا.