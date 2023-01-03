كرة قدم

ماركا: بند سري في عقد رونالدو مع النصر السعودي

A handout photo provided by Saudi soccer club Al Nasr FC on January 2, 2023 shows Portuguese soccer star Cristiano Ronaldo waving upon his arrival to a private airport in Riyadh ahead of being presented as an Al Nassr player. Ronaldo arrived in Riyadh ahead of his grand unveiling before thousands of fans at Saudi Arabia's Al Nassr club on Tuesday, after sealing a shock move estimated at more than 200 million euros. AL NASR FC / AFP رونالدو في السعودية المصدر: الفرنسية
يشهد ملعب "مرسول بارك" معقل نادي النصر تقديم رونالدو اليوم الثلاثاء أمام الجماهير (مواقع التواصل)
3/1/2023

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن نادي النصر السعودي قد يعير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نيوكاسل الإنجليزي.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن عقد رونالدو مع النصر يتضمن بندا يتيح للاعب الانتقال إلى نيوكاسل على سبيل الإعارة.

وتجدر الإشارة إلى أن حصة الأغلبية بنادي نيوكاسل مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن مصادر -لم تكشف عنها- أوضحت لها أن البند سيجرى تفعيله في حال تأهل نيوكاسل -الذي يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليغ- للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويشهد ملعب "مرسول بارك" معقل نادي النصر، تقديم رونالدو اليوم الثلاثاء أمام الجماهير.

وذكرت وسائل إعلامية بينها "ماركا" أن رونالدو النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، سيحصل على 200 مليون يورو (211 مليون دولار) في الموسم الواحد خلال فترة وجوده مع النصر السعودي، الذي وقع معه عقدا لمدة عامين ونصف العام.

المصدر : وكالات