شاهد- أكد تلقيه عدة عروض من أوروبا.. رونالدو: عقدي مع النصر فريد من نوعه لأنه لا نظير لي

قدم نادي النصر السعودي لاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعشرات آلاف المتفرجين الذين ضاقت بهم مدرجات ملعب "مرسول بارك" معقل "العالمي".

ووصل الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال إلى "مرسول بارك" مرتديا بدلة داكنة اللون بصحبة رئيس النادي مسلي آل معمر في أجواء احتفالية تاريخية اشتملت على عروض الليزر والإضاءات المتنوعة بالملعب وممر الشرف حتى ساحة منتصف الملعب الذي امتلأ بحوالي 30 ألف متفرج.

وعلى أنغام "أنت أول عالمي" وهو اللقب المفضل لجماهير النصر كونه أول نادي آسيوي يشارك بكأس العالم للأندية عام 2000، دخل كريستيانو رونالدو إلى أرض الملعب مرتديا زي نادي النصر، ووجه كلمة قال فيها إنه فخور باللعب لنادي النصر وسعيد مع عائلته بهذه الأجواء، ولن يلعب كرة قدم فقط بل سيدعم مشاريع وبرامج السعودية الرياضية.

وشارك براعم نادي النصر مع اللاعب أثناء حفل التقديم قبل أن يتجه رونالدو للجماهير لتحيتها وإهدائها عددا من الكرات التي وقع واحدة منها، واتجه لإحدى الفتيات الصغيرات بالمدرجات لإهدائها الكرة.

وشاركت جورجينا رودريغيز خطيبة رونالدو وأبناؤه الأربعة بحفل التقديم قبل أن ينهي رونالدو الحفل بقوله " أنا عالمي" في إشارة للقب النصر المفضل.

وقبل تقديمه للجماهير عقد النجم رونالدو مؤتمرا صحفيا بحضور رئيس نادي النصر مسلي آل معمر ومدرب الفريق، حيث أكد سعادته بالقدوم للسعودية وفخور باللعب لنادي النصر، وأنه يجد دعما من عائلته وكذلك الجماهير.

🎥 || @Cristiano talks about @AlNassrFC and his new challenges in Saudi Arabia 🇸🇦 pic.twitter.com/QrGzdB4dg2 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

وأوضح " كما قلت سابقا، هذه ليست فرصة جديدة فحسب، بل لتغيير عقلية الأجيال الجديدة، يمكنني القول الآن إن عدة أندية في البرازيل وأستراليا وأميركا وحتى في البرتغال حاولت التوقيع معي، لكنني منحت كلمتي لهذا النادي، وأشعر بسعادة أنا وعائلتي هنا في السعودية وأريد اللعب وتحقيق البطولات والاستمتاع بكرة القدم مع الجماهير".

وتابع "شعوري جيد. اتخذت قرارا كبيرا لحياتي وفي كرة القدم، كما ذكرت سابقا، عملي انتهى في أوروبا، فزت بكل شيء، لعبت في أهم الأندية في القارة وبالنسبة لي أخوض تحديا جديدا".

وأضاف "أنا لاعب فريد من نوعي، حطمت كل الأرقام في أوروبا، لذا أرغب في تحطيم بعض الأرقام هنا، هذا العقد فريد من نوعه لأنني لاعب فريد من نوعي كذلك".

وأكد "‏لا يهمني ما يقوله الأشخاص عن انتقالي للسعودية، وأنا أعرف أن الدوري السعودي فيه روح تنافسية كبيرة جدا، وشاهدت مباريات كثيره قبل المجيء إلى هنا".

وأشار "لم تعد الفوارق الفنية ظاهرة بوضوح بين المنتخبات العالمية وهذا ما شاهدناه بكأس العالم الأخيرة، والمنتخب السعودي قدم أداء رائعا في المونديال".

من جهته أكد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر ترحيبه برونالدو في السعودية، معتبرا أنه أفضل لاعب بالعالم ويستحق كل ما تم تقديمه له في عقده الاحترافي مع النادي، وأكد أن هناك الكثير من الشائعات حول تمويل العقد ماليا، وسيتم الكشف عن كافة الأمور المتعلقة بهذا الأمر.

وأضاف "هو أفضل لاعب بالعالم لذلك يستحق أن يكون الأعلى راتبا، ولن يقتصر الأمر على عقده مع النادي بل هناك الكثير من البرامج والفعاليات ودعم الأكاديميات ومشاريع الجماهير داخل وخارج السعودية".

وتابع أن "رونالدو طلب مني أن يتم معاملته مثل زملائه في الفريق من حيث المكافآت".

وأكد الفرنسي رودي غارسيا مدرب نادي النصر سعادته بوجود لاعب بقيمة كريستيانو رونالدو أحد أفضل لاعبي كرة القدم بالتاريخ.

وأضاف: "أنا سعيد بقدومه للنادي وللدوري السعودي، هذا شيء مبشر بالخير بالنسبة للمملكة العربية السعودية".

وأردف "لم أر الكثير من اللاعبين مثل رونالدو ومن السهل التعامل معه، ليس لدي ما أعلمه له، وسنتقاسم الخبرات ونتحدث حول الكثير من الأمور".

—🚨🚨🚨رونالدو يقول للاعبين وليد عبدالله عرق 🤣🤣🤣!! pic.twitter.com/jxMYkcXVyj — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) January 3, 2023

والتقى رونالدو بزملائه في فريق النصر قبل التوجه صوب الجماهير، حيث أكد لهم أنه يخوض تحديا كبيرا وأنه يعرف أنهم مجموعة جيدة وهو هنا لمساعدة الفريق وإعطاء أفضل ما لديه.

وتحدث حارس المرمى وليد عبد الله نيابة عن زملائه مرحبا بالنجم البرتغالي ومبديا سعادة جميع اللاعبين بوجوده بنادي النصر.

وكان نادي النصر أعلن -السبت الماضي- انضمام النجم البرتغالي صاحب الـ37 عاما والحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات في صفقة تمتد لعامين ونصف العام، تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو، في واحدة من أكبر الصفقات بتاريخ الكرة السعودية والعالم.

ووصل النجم البرتغالي -أمس الاثنين- للرياض بطائرة خاصة ترافقه عائلته ومساعدوه، حيث استقبلته إدارة نادي النصر في صالة الطيران الخاصة قبل أن يتوجه لمقر إقامته.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة من 11 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل باثنتين وخسر واحدة.