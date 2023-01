شاهد- أكد تلقيه عدة عروض من أوروبا.. رونالدو: عقدي مع النصر فريد من نوعه لأنه لا نظير لي

قدم نادي النصر السعودي لاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعشرات آلاف المتفرجين الذين ضاقت بهم مدرجات ملعب "مرسول بارك" معقل "العالمي".

ووصل الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال إلى "مرسول بارك" مرتديا بدلة داكنة اللون بصحبة رئيس النادي مسلي آل معمر في أجواء احتفالية تاريخية اشتملت على عروض الليزر والإضاءات المتنوعة بالملعب وممر الشرف حتى ساحة منتصف الملعب الذي امتلأ بحوالي 30 ألف متفرج.

وعلى أنغام "أنت أول عالمي" وهو اللقب المفضل لجماهير النصر كونه أول نادي آسيوي يشارك بكأس العالم للأندية عام 2000، دخل كريستيانو رونالدو إلى أرض الملعب مرتديا زي نادي النصر، ووجه كلمة قال فيها إنه فخور باللعب لنادي النصر وسعيد مع عائلته بهذه الأجواء، ولن يلعب كرة قدم فقط بل سيدعم مشاريع وبرامج السعودية الرياضية.

وشارك براعم نادي النصر مع اللاعب أثناء حفل التقديم قبل أن يتجه رونالدو للجماهير لتحيتها وإهدائها عددا من الكرات التي وقع واحدة منها، واتجه لإحدى الفتيات الصغيرات بالمدرجات لإهدائها الكرة.

وشاركت جورجينا رودريغيز خطيبة رونالدو وأبناؤه الأربعة بحفل التقديم قبل أن ينهي رونالدو الحفل بقوله " أنا عالمي" في إشارة للقب النصر المفضل.

All love to @Cristiano ’s family 🙏💛 pic.twitter.com/FXAV052f3A

وقبل تقديمه للجماهير عقد النجم رونالدو مؤتمرا صحفيا بحضور رئيس نادي النصر مسلي آل معمر ومدرب الفريق، حيث أكد سعادته بالقدوم للسعودية وفخور باللعب لنادي النصر، وأنه يجد دعما من عائلته وكذلك الجماهير.

🎥 || @Cristiano talks about @AlNassrFC and his new challenges in Saudi Arabia 🇸🇦 pic.twitter.com/QrGzdB4dg2

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023