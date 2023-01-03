شاهد- "أنا عالمي" وجورجينا بالعباءة وتتكلم العربية وملعب ممتلئ.. مشاهد من تقديم رونالدو لاعبا للنصر السعودي

حفل تقديم نادي النصر السعودي رسميا للاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالكثير من المشاهد اللافتة وفي مقدمتها حديث "الدون" باللغة العربية وارتداء خطيبته جورجينا رودريغز للعباءة خلال حفل التقديم.

وارتدى رونالدو القميص رقم 7 لنادي النصر لدى دخوله إلى ملعب "مرسول بارك" لتحية الجماهير التي ملأت الملعب عن آخره لمشاهدة قائد المنتخب البرتغالي.

وبعد حفل التقديم وإمضائه للكرات التي أهداها للجماهير الغفيرة والصورة مع فريقي النصر النسوي والبراعم، دخلت عائلة رونالدو للاحتفال معه وجماهير بتقديمه رسميا.

وقبل أن يغادر الجميع سألته مقدمة الحفل إذا كان هناك من كلمة أخيرة يوجهها للجماهير، فقال رونالدو "نسيت وعندما ذكرته قال باللغة العربية وبأعلى صوته (أنا عالمي)" وهذا ليس وصفا لنفسه بل نسبة إلى لقب النصر السعودي وهو يلقب بالـ "عالمي".

🚨🚨🚨🚨— الأسطورة كريستيانو رونالدو : أنا عاااالمي 💛💛💛💛💛 pic.twitter.com/ehcspyyRGK — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) January 3, 2023

كما كان لافتا دخول خطيبته جورجينا رفقة أولاده الأربعة وهي ترتدي العباءة الخليجية. وقبل الدخول للملعب انتشر فيديو لجورجينا وهي تقول باللغة العربية "هلا ومرحبا".

وذكر رونالدو أكثر من مرة خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق حفل التقديم أن "أسرته شجعته ودعمته في خطوته وشكر الجماهير على حفاوة الاستقبال منذ اللحظة الأولى التي وطأت قدماه الرياض".

وجرى تقديم عرض ضوئي بالتزامن مع دخول رونالدو إلى أرض الملعب، حيث صافح النجم السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس بعض الأطفال في الممر المؤدي إلى أرض الملعب قبل أن يتوجه لتحية الجماهير.

وفي وقت سابق اليوم، خضع رونالدو للفحص الطبي تمهيدا لانضمامه إلى التدريبات الجماعية لفريقه الجديد النصر.

وبث رونالدو صورة له عبر حسابه الرسمي بشبكة "إنستغرام" لتبادل الصور اليوم الثلاثاء، أثناء الفحص الطبي، وأكد من خلالها اجتياز الكشف تمهيدا لانضمامه إلى التدريبات الجماعية بعد وصوله إلى الرياض لبدء مشواره مع النصر.

وتسابقت الجماهير بشكل مكثف لحجز تذاكر حضور حفل تقديم رونالدو، فبعد 4 دقائق فقط من طرح التذاكر إلكترونيا، تقدم 44 ألف مشجع بطلب الحصول على التذاكر التي يبلغ سعرها 15 ريالا (4 دولارات)، رغم أن السعة الرسمية لملعب "مرسول بارك" تبلغ 30 ألف مشجع فقط، بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.