الشعب البرازيلي يودع أسطورته بيليه ونعشه يوارى الثرى في مقبرة بسانتوس

انتهت مراسم تشييع جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه بإغلاق الأبواب أمام الزوار في ملعب نادي سانتوس قبل نحو ساعة من بدء نقل النعش.

وكانت المراسم الرسمية انتهت بنقل النعش عبر موكب مهيب جنائزي حمل جثمانه وجاب شوارع سانتوس اليوم الثلاثاء، متوجها إلى مقبرة "إيكومينيكال ميموريال نيكروبوليس" حيث يوارى الثرى في مراسم خاصة.

وألقى أكثر من 150 ألف شخص بينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، نظرة الوداع على جثمان بيليه في مدينة سانتوس بعد أن وضع النعش المفتوح للاعب الراحل في ملعب "فيلا بيلميرو" التابع لنادي سانتوس.

وبدأت مراسم تأبين بيليه الذي توفي الخميس الماضي عن 82 عاما بعد معاناته لمدة عام من سرطان القولون على مدار 24 ساعة.

واصطفت الجماهير في طوابير طويلة خارج الملعب في سانتوس حيث عاش بيليه معظم حياته وانتظروا لما يصل لساعتين لوداع بيليه على مدار الليل، بحسب نادي سانتوس.

وكُتب على لافتة ضخمة داخل الملعب "يحيا الملك". ولعب بيليه -اللاعب الوحيد المتوج بـ3 ألقاب في المونديال- الذي أطلق عليه لقب "ملك كرة القدم" مع سانتوس من 1956 وحتى 1974 وسجل أكثر من ألف هدف في مسيرته.

ووصل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي أدى اليمين الدستورية حديثا بطائرة مروحية صباح اليوم الثلاثاء، ووقف بجوار نعش بيليه المغطى بالعلم البرازيلي في وسط ملعب كرة القدم.

وقال دا سيلفا الأسبوع الماضي بعد وفاة بيليه "القليل من البرازيليين حملوا اسم بلدنا مثلما فعل".

وقدم المشاهير والمسؤولون تعازيهم، وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من أوائل من حضر المراسم يوم الاثنين، وقال إنه سيطلب من اتحادات كرة القدم في جميع أنحاء العالم

بتسمية أحد ملاعبها باسم بيليه.

ويجوب موكب جنائزي يحمل جثمان بيليه شوارع سانتوس اليوم الثلاثاء، وسيمر بالحي الذي تعيش فيه والدته البالغ عمرها 100 عام قبل أن يوارى جثمانه الثرى.

وقال المشجع أنطونيو دا لوز أثناء انتظاره خارج الملعب للمراسم "يترك بيليه ملايين من جماهير سانتوس في أنحاء بلدنا. كان أبا للكرة البرازيلية".

وولد بيليه عام 1940 في بلدة تريس كوراكويس الصغيرة، لكنه انتقل في 1956 إلى سانتوس، حيث أمضى غالبية حياته.

In a few hours in #Santos, #Brazil, the ceremony of farewell to the soccer legend #Pele will begin. pic.twitter.com/E5va5OJ0Hd

— NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2023