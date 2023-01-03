"الحكام مثل الفرن الكهربائي".. كلوب غاضب من التحكيم في مباراة ليفربول وبرينتفورد

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه لا جدوى من الشكوى من حكام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأن الأمر أشبه بالحديث إلى فرن كهربائي، في ظل غضب المدرب الألماني بسبب الهزيمة بنتيجة 1-3 أمام برنتفورد أمس الاثنين.

وقال كلوب إن برنتفورد "يوسع مدى تطبيق قواعد اللعبة" بسبب الدفع والشد من القمصان خاصة في الكرات الثابتة، معربا عن اعتقاده أن الهدف الثالث لبرايان مبيومو كان يجب عدم احتسابه لوجود مخالفة.

وحين سُئل عما إذا كان قد تحدث إلى حكام المباراة حول هذا الأمر، قال كلوب لشبكة "بي إن سبورتس": نعم، لكن في الواقع يكون هذا بالضبط مثل حديثي للفرن الكهربائي الخاص بي. لن تحصل على أي رد فعل، إنه الشيء نفسه دوما.

وتابع "قدموا لنا نصيحة قبل الموسم مفادها أن على اللاعبين توخي الحذر في هذه اللحظات لأن الحكام سيراقبون ذلك. كما ترى في مثل هذه المباريات، فإن كل شيء يبدو مسموحا به إلى حد كبير..".

وكان فيرجيل فان دايك واحدا من 3 لاعبين لليفربول غادروا الملعب بين شوطي اللقاء، لكن كلوب أكد أن استبدال المدافع جاء بسبب إصابة طفيفة، في حين أن تغيير الثنائي الآخر هارفي إليوت وكوستاس تسيميكاس كان لأسباب خططية.

وظل ليفربول سادسا في جدول الترتيب، متأخرا بأربع نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب والذي خاض مباراة أقل.