لعب أولى مبارياته.. هذه يوميات ألفيش في السجن

بدأ البرازيلي داني ألفيش الموقوف في أحد سجون مدينة برشلونة، بالتكيف مع حياته الجديدة بعد أيام من اعتقاله.

وقرر القاضي توقيف ألفيش في الـ20 من الشهر الجاري بعد الإدلاء بأقواله في اتهامه بالاعتداء جنسيا على شابة تبلغ من العمر 23 عاما، في ملهى بمدينة برشلونة ليلة رأس السنة الجديدة.

وبعد أيام من اعتقاله، قررت إدارة السجن نقل ألفيش إلى معتقل آخر وهو "برياز 2" من أجل منحه بعض الخصوصية على اعتبار أنه شخصية مشهورة.

وفي أحدث التطورات، أكد موقع "لا فانغارديا" (lavanguardia) الإسباني أن داني ألفيش خاض مباراة مع نزلاء في السجن نفسه الخميس الماضي.

وجمع الموقع ذاته عددا من الشهادات الرسمية وغير الرسمية بشأن وضعية ألفيش في السجن، وأكدت جميعها أن النجم البرازيلي يحظى بحب واحترام النزلاء الذين يريدون رؤية مهاراته عن قرب.

وبهذه الخطوة، أعاد ألفيش إلى الأذهان ما فعله مواطنه رونالدينيو الذي سُجن في باراغواي لدخوله أراضيها بجواز سفر مزور، حيث لعب حينها مع نزلاء السجن عددا من المباريات بشكل منتظم.

ويؤكد "لا فانغارديا" أن النزلاء في السجن يعملون بالفعل على تسهيل حياة ألفيش، في وقت هدّدت فيه إدارة السجن بإنزال عقوبات قاسية على أي نزيل يسرّب معلومات لا يحق لهم الحديث عنها.

