ميلان ينهار.. خسارة برباعية تبعتها خماسية في الدوري الإيطالي

هزيمة ثقيلة تلقاها ميلان أمام ساسولو صاحب المركز الـ16 في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد رباعية الأسبوع الماضي وهي الخسارة الرابعة له في 5 مباريات، وبذلك يزداد الضغط على المدرب ستيفانو بيولي.

وساد التوتر أجواء المباراة وسط غضب من لاعبي ميلان وظهرت البطاقة الصفراء 11 مرة بينها 7 لصاحب الأرض.

ويحتل حامل اللقب المركز الرابع في الدوري برصيد 38 نقطة، ومتقدما بنقطة واحدة على لاتسيو وروما. ويأتي ساسولو بالمركز الـ16.

واعتقد أوليفييه جيرو أنه منح التقدم بهدف لميلان بعد مرور 8 دقائق، لكن احتفاله توقف بعدما قرر حكم الفيديو المساعد إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وسجل ساسولو الهدف الأول على عكس سير اللعب بعد مرور 19 دقيقة بواسطة غريغوري ديفريل.

وأضاف دافيدي فراتيسي الهدف الثاني بعد دقيقتين. وقلص جيرو الفارق لميلان في الدقيقة الـ24 لكن بيراردي أعاد فارق الهدفين لساسولو.

واستمرت معاناة ميلان في الشوط الثاني، عندما نفذ أرمون لورينت لاعب ساسولو ركلة جزاء بنجاح بعد الاستراحة بدقيقتين ثم سجل ماتيوس هنريكي الهدف الخامس قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وألغى حكم الفيديو هدفا آخر لميلان في الدقيقة الـ54 بسبب التسلل بعدما وصلت الكرة، عقب ركلة ثابتة، إلى ريبيتش وسدد داخل الشباك.

وسجل ديفوك أوريجي الهدف الثاني في الدقيقة الـ81.

وخسر ميلان برباعية نظيفة في الجولة الماضية أمام لاتسيو، وقبلها خسر مباراة كأس السوبر بثلاثية نظيفة أمام غريمه إنتر ميلانو.

وكان ستيفانو بيولي مدرب ميلان أكد أنه يتحمل مسؤولية مسيرة النادي التي لم يحقق فيها أي فوز مؤخرا.

وأخفق فريق المدرب بيولي في الفوز في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات وتعرض مؤخرا لخسارة مذلة في نهائي كأس السوبر الإيطالي وودع كأس إيطاليا.

وأبلغ الصحفيين -أمس السبت- "أعرف لاعبي فريقي جيدا، وإذا ارتكبوا العديد من الأخطاء، فأنا المسؤول الأول. حاولت أن أكون أكثر وضوحا وبساطة ومباشرة للعمل بشكل أفضل".