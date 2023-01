لم يسجل حتى الآن بقميص "العالمي".. هل انقلب مدرب وجماهير النصر على رونالدو مبكرا؟

بعد نحو شهر من انضمامه رسميا إلى النصر السعودي، لم يسجل كريستيانو رونالدو هدفه الرسمي الأول حتى الآن، ويزداد الإحباط بعد إقصاء الفريق في منتصف الأسبوع من كأس السوبر السعودي.

يبدو أن بعض المشجعين أصيبوا بخيبة أمل وصبرهم بدأ بالنفاد بسبب أداء ومستوى النجم البرتغالي بعد خسارة الفريق 3-1 أمام فريق الاتحاد في المباراة التي أقيمت على ملعب "الملك فهد" الدولي.

#Ronaldo Al-Nasr fans are angry with Ronaldo and that he does not deserve to play in Al-Nasr club and that he is useless and throws his shirt on the ground pic.twitter.com/GvsHzDBJrz

— Aziz (@Aziz12072225) January 28, 2023