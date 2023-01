صفعة جديدة لليفربول.. برايتون يجرد "الريدز" من لقبه بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي

ودّع فريق ليفربول منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد خسارته أمام مستضيفه برايتون 1-2 اليوم الأحد في الدور الرابع من البطولة.

وتقدم ليفربول بهدف سجله هارفي إليوت (30) وتعادل برايتون عن طريق لويس دينك (40)، ثم سجل كاورو ميتوما هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من المباراة.

وبهذه النتيجة تأهل برايتون لدور 16.

The Seagulls soar into the fifth round! 🏆@kaoru_mitoma was the hero of the hour for @OfficialBHAFC, as a moment of individual brilliance from the Japanese forward downed the reigning champions! 🦸‍♂️ pic.twitter.com/f57ojPOH0Z

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 29, 2023